Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1959 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1959 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,18 руб., максимальный - 9,21 руб. Было заключено 173 сделки. Объем торгов составил 465,18 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2079 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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