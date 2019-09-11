Запасы нефти в США упали за период с 30 августа по 6 сентября на 6912 тыс. баррелей, бензина - упали на 682 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2900 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина сократились на 682 тыс. баррелей и составили 228,904 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg.

11 сентября. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 6912 тыс. баррелей - до 416,068 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 114,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" устарел и требует изменений, в идеале можно было бы оставить только запрет на расчеты в валюте внутри страны, полагает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. "В целом, мы идем по этому пути. По большому счету, в... "В целом, мы идем по этому пути. По большому счету, в... читать дальше

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Рынок акций РФ начал торги в четверг снижением индексов в пределах 0,1%. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг, в основном, демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии... Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг, в основном, демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,67/66,17 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в августе выросли на 1,3% в годовом сравнении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Первоначально было объявлено о повышении на 1,2%, и... Первоначально было объявлено о повышении на 1,2%, и... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном демонстрируют положительную динамику на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить на две... Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить на две... читать дальше

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Британское правительство частично опубликовало документы, предупреждающие о возможных последствиях выхода страны из ЕС без сделки, сообщает Sky News. Пять страниц документа, опубликованных на сайте правительства, предупреждают, что Британия столкнется с негативными... Пять страниц документа, опубликованных на сайте правительства, предупреждают, что Британия столкнется с негативными... читать дальше

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2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-281 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 сентября составили по Российской Федерации 2534,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2332,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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Промсвязьбанк (ПСБ) до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга оборонно-промышленного комплекса, сообщил сегодня журналистам глава правления банка Петр Фрадков. По его словам, ранее ПСБ уже было передано 100 млрд рублей. По его словам, ранее ПСБ уже было передано 100 млрд рублей. "Были выпущены соответствующие... "Были выпущены соответствующие... читать дальше

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В августе потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли на 1% в годовом выражении после подъема на 1,1% в июле, свидетельствуют окончательные данные Федерального статуправления страны (Destatis). Рост показателя стал минимальным с... Рост показателя стал минимальным с... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар стабилен в паре с евро, дорожает по отношению к иене на признаках ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая. По состоянию на 9:07 мск евро стоил $1,1012 по сравнению с $1,1010 по итогам предыдущей... По состоянию на 9:07 мск евро стоил $1,1012 по сравнению с $1,1010 по итогам предыдущей... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили на позитиве. Standard & Poor's 500 повысился на 21,54 пункта (0,72%), составив 3000,93 пункта. Значение Nasdaq Composite выросло на 85,52 пункта (1,06%) - до 8169,68 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average... Standard & Poor's 500 повысился на 21,54 пункта (0,72%), составив 3000,93 пункта. Значение Nasdaq Composite выросло на 85,52 пункта (1,06%) - до 8169,68 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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ООО "Эбис" утвердило параметры выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Заем сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей... Заем сроком обращения 3 года будет размещен по открытой подписке в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября. "По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1... "По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены восстанавливаются после существенного падения днем ранее. Рынок ждет итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет в четверг в Абу-Даби. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к... Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к... читать дальше

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