Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,0759 руб.

11 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2054 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0759 руб.

Минимальный курс евро составил 71,8 руб., максимальный - 72,315 руб. Было заключено 3499 сделок. Объем торгов составил 13229,53 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,845 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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