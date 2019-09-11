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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 263,2 млрд руб.
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11 сентября 2019 года 10:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 263,2 млрд руб.
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11 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 263,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 160 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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11 сентября 2019 года 13:18
ООО "ДиректЛизинг" выставило на 7 октября оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001P-01 объемом не более 20 млн рублей включительно, говорится в сообщении кредитной организации. Период подачи заявок - с 25 сентября по 1 октября включительно. Цена... читать дальше
.11 сентября 2019 года 13:16
Развитие рынка арендного жилья в России может потребовать изменений в сфере регулирования договоров аренды, заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,07 пункта (0,684%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2806,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2809,13 (+0,78%) пункта,... читать дальше
.11 сентября 2019 года 13:07
Правительство для преодоления проблемы бедности в России будет оказывать адресную помощь малоимущим гражданам, бездумно распылять деньги государство не будет, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия-24"... читать дальше
.11 сентября 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 66,0143 руб.
Минимальное значение за месяц (с 12 августа по 11 сентября) - 66,0143 руб. за доллар, максимальное значение - 67,823 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,28 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,72/66,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,72/66,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
.11 сентября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,6/72,88 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...
.11 сентября 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 сентября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 65/65,71 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65/65,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...
.11 сентября 2019 года 12:59
Продажи легковых автомобилей в Китае в августе 2019 года сократились по итогам 14-го месяца подряд - продажи автомобилей дилерам упали на 7,7% в годовом выражении, до 1,65 млн машин, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). "По сути, китайский... читать дальше
.11 сентября 2019 года 12:50
Россия не пойдет первой на отмену контрсанкций в отношении западных стран, но будет готова пересмотреть эти меры в случае проявления заинтересованности зарубежных партнеров в этом, заявил сегодня премьер РФ Дмитрий Медведев. "Понимаете, какая штука. Действительно, эти... читать дальше
.11 сентября 2019 года 12:42
Развитие рынка арендного жилья в России может потребовать изменений в сфере регулирования договоров аренды, заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно... читать дальше
.11 сентября 2019 года 12:41
Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торговой сессии в среду в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:49 мск поднялся на 0,65% и составил 388,96... читать дальше
.11 сентября 2019 года 12:33
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что германское правительство приложит усилия для выхода Великобритании из ЕС на основании соглашения. "Я уверена, что у нас по-прежнему есть шанс пойти по пути упорядоченного Brexit, и германское правительство будет работать... читать дальше
.11 сентября 2019 года 12:26
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,21 трлн юаней ($170 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). В июле показатель составлял 1,06... читать дальше
.11 сентября 2019 года 12:18
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 72,224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 сентября 2019 года 12:18
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 65,4321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,72 коп. Это автоматическое сообщение.
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