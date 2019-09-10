Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,2813 руб.

Минимальный курс евро составил 72,18 руб., максимальный - 72,3775 руб. Было заключено 3250 сделок. Объем торгов составил 12123,23 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,245 руб. за евро.

10 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 169 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,2813 руб.

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ООО "ДиректЛизинг" выставило на 7 октября оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001P-01 объемом не более 20 млн рублей включительно, говорится в сообщении кредитной организации. Период подачи заявок - с 25 сентября по 1 октября включительно. Цена... Период подачи заявок - с 25 сентября по 1 октября включительно. Цена... читать дальше

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Развитие рынка арендного жилья в России может потребовать изменений в сфере регулирования договоров аренды, заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно... "Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,07 пункта (0,684%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2806,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2809,13 (+0,78%) пункта,... читать дальше

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Правительство для преодоления проблемы бедности в России будет оказывать адресную помощь малоимущим гражданам, бездумно распылять деньги государство не будет, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия-24"... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 12 августа по 11 сентября) - 66,0143 руб. за доллар, максимальное значение - 67,823 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,28 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,72/66,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,6/72,88 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 23 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 65/65,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 10 коп., средний...

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Продажи легковых автомобилей в Китае в августе 2019 года сократились по итогам 14-го месяца подряд - продажи автомобилей дилерам упали на 7,7% в годовом выражении, до 1,65 млн машин, согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). "По сути, китайский... "По сути, китайский... читать дальше

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Россия не пойдет первой на отмену контрсанкций в отношении западных стран, но будет готова пересмотреть эти меры в случае проявления заинтересованности зарубежных партнеров в этом, заявил сегодня премьер РФ Дмитрий Медведев. "Понимаете, какая штука. Действительно, эти... "Понимаете, какая штука. Действительно, эти... читать дальше

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Развитие рынка арендного жилья в России может потребовать изменений в сфере регулирования договоров аренды, заявил в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно... "Для развития рынка арендного жилья нужно три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торговой сессии в среду в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:49 мск поднялся на 0,65% и составил 388,96... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:49 мск поднялся на 0,65% и составил 388,96... читать дальше

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что германское правительство приложит усилия для выхода Великобритании из ЕС на основании соглашения. "Я уверена, что у нас по-прежнему есть шанс пойти по пути упорядоченного Brexit, и германское правительство будет работать... "Я уверена, что у нас по-прежнему есть шанс пойти по пути упорядоченного Brexit, и германское правительство будет работать... читать дальше

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Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,21 трлн юаней ($170 млрд), свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК, центробанк страны). В июле показатель составлял 1,06... В июле показатель составлял 1,06... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 72,224 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 сентября, составляет 65,4321 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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