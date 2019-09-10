10 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2019
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июль 2019
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Август 2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июль 2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Август 2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2019
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10 сентября 2019 года 11:22
Объем потребительского кредитования в США в июле увеличился максимальными темпами с ноября 2017 года, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС).
Показатель подскочил на $23,3 млрд, или на 6,8%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее и достиг... читать дальше
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10 сентября 2019 года 11:15
В январе-июле 2019 года внешнеторговый оборот России составил $377,3 млрд и по сравнению с январем-июлем 2018 года снизился на 2,3%, свидетельствуют данные таможенной статистики.
Экспорт России в январе-июле 2019 года составил $241,1 млрд и по сравнению с... читать дальше
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10 сентября 2019 года 11:08
Сделка по покупке 25%-ной доли в аэропорту "Внуково" по-прежнему в силе, закрытие сделки планируется до конца 2019 года, сообщил исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер журналистам во вторник.
"Сделка все еще открыта, но вы понимаете, что... читать дальше
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10 сентября 2019 года 11:03
ООО "Диджитал инвест" допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-03, не выплатив 10 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
В сообщении отмечается, что обязательство не исполнено эмитентом в связи с недостатком ликвидности.
Компания... читать дальше
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10 сентября 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 62 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,209 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,1988 руб., максимальный - 9,2224... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:59
ЦБ РФ 10 сентября разместил 25-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-25-22BR1-9) в объеме 200 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Спрос по номиналу составил 659 млрд 462,8 млн рублей.
Цена отсечения была определена на уровне 100,0010%... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:54
Во 2-м квартале 2019 года значение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) составило 92 пункта, увеличившись на 1 пункт по сравнению с предыдущим кварталом (в 1-м квартале 2019 года - 91 пункт).
В последний раз Индекс кредитного здоровья показывал... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:53
Центробанк 6 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,66 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:47
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Ford Motor Co. до "мусорного" уровня - до "Ba1" с "Baa3".
При этом автопроизводителю был присвоен корпоративный рейтинг "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,394... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:40
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 160 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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10 сентября 2019 года 10:35
Соискателей на рабочее место, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников "серой" схемы, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru.
Согласно результатам исследования, россиян, согласных получать заработок по... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3757... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:20
Рубль продолжает дорожать к бивалютной корзине. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,3757 руб.
По отношению к последней сделке в понедельник доллар потерял 17,43 коп. К... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,3 пункта (0,334%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2777,33 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,82 пункта (0,136%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:12
Темпы роста потребительских цен в Китае в августе остались на максимальном уровне за полтора года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на аналогичную величину в июле, свидетельствуют данные Государственного... читать дальше
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