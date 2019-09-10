ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 65,5698 руб.

10 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 сентября, составляет 65,5698 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 42,83 коп.

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Объем потребительского кредитования в США в июле увеличился максимальными темпами с ноября 2017 года, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС). Показатель подскочил на $23,3 млрд, или на 6,8%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее и достиг... Показатель подскочил на $23,3 млрд, или на 6,8%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее и достиг... читать дальше

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В январе-июле 2019 года внешнеторговый оборот России составил $377,3 млрд и по сравнению с январем-июлем 2018 года снизился на 2,3%, свидетельствуют данные таможенной статистики. Экспорт России в январе-июле 2019 года составил $241,1 млрд и по сравнению с... Экспорт России в январе-июле 2019 года составил $241,1 млрд и по сравнению с... читать дальше

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Сделка по покупке 25%-ной доли в аэропорту "Внуково" по-прежнему в силе, закрытие сделки планируется до конца 2019 года, сообщил исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер журналистам во вторник. "Сделка все еще открыта, но вы понимаете, что... "Сделка все еще открыта, но вы понимаете, что... читать дальше

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ООО "Диджитал инвест" допустило техдефолт по выплате 7-го купона облигаций серии БО-03, не выплатив 10 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. В сообщении отмечается, что обязательство не исполнено эмитентом в связи с недостатком ликвидности. В сообщении отмечается, что обязательство не исполнено эмитентом в связи с недостатком ликвидности. Компания... Компания... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 62 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,209 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1988 руб., максимальный - 9,2224... Минимальный курс юаня составил 9,1988 руб., максимальный - 9,2224... читать дальше

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ЦБ РФ 10 сентября разместил 25-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-25-22BR1-9) в объеме 200 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Спрос по номиналу составил 659 млрд 462,8 млн рублей. Спрос по номиналу составил 659 млрд 462,8 млн рублей. Цена отсечения была определена на уровне 100,0010%... Цена отсечения была определена на уровне 100,0010%... читать дальше

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Во 2-м квартале 2019 года значение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) составило 92 пункта, увеличившись на 1 пункт по сравнению с предыдущим кварталом (в 1-м квартале 2019 года - 91 пункт). В последний раз Индекс кредитного здоровья показывал... В последний раз Индекс кредитного здоровья показывал... читать дальше

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Центробанк 6 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,66 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был... Минфин с 6 сентября по 4 октября планирует приобрести валюту на 187,1 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Ford Motor Co. до "мусорного" уровня - до "Ba1" с "Baa3". При этом автопроизводителю был присвоен корпоративный рейтинг "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта... При этом автопроизводителю был присвоен корпоративный рейтинг "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1060 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,394... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 160 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Соискателей на рабочее место, готовых получать зарплату в конверте, в 1,2 раза больше, чем противников "серой" схемы, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала Superjob.ru. Согласно результатам исследования, россиян, согласных получать заработок по... Согласно результатам исследования, россиян, согласных получать заработок по... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1243 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3757... читать дальше

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Рубль продолжает дорожать к бивалютной корзине. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,3757 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар потерял 17,43 коп. К... По отношению к последней сделке в понедельник доллар потерял 17,43 коп. К... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,3 пункта (0,334%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2777,33 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,82 пункта (0,136%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,82 пункта (0,136%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Темпы роста потребительских цен в Китае в августе остались на максимальном уровне за полтора года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на аналогичную величину в июле, свидетельствуют данные Государственного... читать дальше

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