Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,1966 руб.

9 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 697 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1966 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,1794 руб., максимальный - 9,2132 руб. Было заключено 193 сделки. Объем торгов составил 550,38 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,1881 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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