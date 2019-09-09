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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8883 руб.
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09 сентября 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,8883 руб.

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9 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 72,8883 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,22 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Показатель подскочил на $23,3 млрд, или на 6,8%, по сравнению с тем же месяцем годом ранее и достиг...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 11:08
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Сделка по покупке 25%-ной доли в аэропорту "Внуково" по-прежнему в силе, закрытие сделки планируется до конца 2019 года, сообщил исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер журналистам во вторник.

"Сделка все еще открыта, но вы понимаете, что...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 11:03
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В сообщении отмечается, что обязательство не исполнено эмитентом в связи с недостатком ликвидности.

Компания...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,209 руб.
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Минимальный курс юаня составил 9,1988 руб., максимальный - 9,2224...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:59
ЦБ РФ разместил купонные облигации 25-го выпуска на 200 млрд рублей
ЦБ РФ 10 сентября разместил 25-й выпуск купонных облигаций (КОБР) (рег. номер №4-25-22BR1-9) в объеме 200 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.

Спрос по номиналу составил 659 млрд 462,8 млн рублей.

Цена отсечения была определена на уровне 100,0010%...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:54
Индекс кредитного здоровья россиян вырос впервые за последние полтора года
Во 2-м квартале 2019 года значение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) составило 92 пункта, увеличившись на 1 пункт по сравнению с предыдущим кварталом (в 1-м квартале 2019 года - 91 пункт).

В последний раз Индекс кредитного здоровья показывал...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:53
6 сентября Банк России купил валюту для Минфина на 11,66 млрд рублей
Центробанк 6 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 11,66 млрд рублей, следует из данных Банка России.

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10 сентября 2019 года 10:47
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При этом автопроизводителю был присвоен корпоративный рейтинг "Ba1" и рейтинг вероятности дефолта...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:45
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10 сентября 2019 года 10:40
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 160 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 160 млрд руб.

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10 сентября 2019 года 10:35
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Согласно результатам исследования, россиян, согласных получать заработок по...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 65,3757 руб.
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10 сентября 2019 года 10:20
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По отношению к последней сделке в понедельник доллар потерял 17,43 коп. К...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 10 сентября снижается
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По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,82 пункта (0,136%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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10 сентября 2019 года 10:12
В августе инфляция в Китае осталась на уровне 2,8%
Темпы роста потребительских цен в Китае в августе остались на максимальном уровне за полтора года. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на аналогичную величину в июле, свидетельствуют данные Государственного...    читать дальше
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