Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,8875 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8875 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,57 руб., максимальный - 66,09 руб. Было заключено 12522 сделки. Объем торгов составил 48353,44 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,7775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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