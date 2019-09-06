Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

6 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.09 по 15.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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адельцы облигаций АО "Открытие холдинг" серий БО-02 и БО-06 на общем собрании 5 сентября согласились на условия реструктуризации, говорится в сообщении эмитента. В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о... В частности, держатели бондов согласились на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,51 пункта (0,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2797,55 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 45762,778 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 233,278 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 92,84% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-123R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 2 млрд 785,260 млн рублей и 29,47% выпуска ИОС-SX5E-T_W-12m-001Р-128R номинальным объемом 2,5 млрд рублей на 736,659 млн рублей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1597 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,8684 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6776 руб. Минимальный курс евро составил 72,42 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,42 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2664 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2241 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2241 руб., максимальный -... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу без единой динамики индексов на фоне решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,0% годовых, при этом регулятор понизил прогнозы... ЦБ РФ в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. - до 7,0% годовых, при этом регулятор понизил прогнозы... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в пятницу, но, вероятно, завершат неделю в небольшом плюсе. Более слабые, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда способствовали росту опасений, что торговая война с Китаем наносит ущерб экономике США и, соответственно, приведет к... Более слабые, чем ожидалось, данные по американскому рынку труда способствовали росту опасений, что торговая война с Китаем наносит ущерб экономике США и, соответственно, приведет к... читать дальше

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Доля добровольных видов страхования в структуре страховых премий продолжила расти и теснить долю премий по обязательным видам страхования в первом полугодии 2019 года, свидетельствует статистика ЦБ РФ. Так, в январе-июне этого года на добровольные виды страхования... Так, в январе-июне этого года на добровольные виды страхования... читать дальше

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Введение повышающего инвестиционного коэффициента в 1,3 в формуле обратного акциза на нефть для нефтеперерабатывающих заводов принесет, по расчетам Минэнерго, до 150 млрд рублей в год дополнительных инвестиций в нефтеперерабатывающую отрасль, сообщил "Интерфаксу" заместитель... читать дальше

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Палата лордов - верхняя палата британского парламента - в пятницу поддержала законопроект, препятствующий выходу Великобритании из ЕС без соглашения, сообщает британский телеканал Sky News. Ранее этот документ поддержала палата общин, теперь его должна подписать... Ранее этот документ поддержала палата общин, теперь его должна подписать... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена сконцентрироваться на антикартельном контроле госзакупок по нацпроектам, заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский журналистам в Москве. "Сейчас заработали нацпроекты, на которые выделены значительные... "Сейчас заработали нацпроекты, на которые выделены значительные... читать дальше

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Общий спрос на облигации Росбанка серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 15 млрд рублей превысил 28 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Росбанка, выступившего организатором сделки. Всего инвесторами было подано 42 заявки. Всего инвесторами было подано 42 заявки. "Высокий интерес... "Высокий интерес... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает повысить с 1 января 2020 года тариф на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 3,4%, следует из проекта приказа ФАС, опубликованного на портале правовых актов. В частности, тариф по транспортировке нефти по маршруту... В частности, тариф по транспортировке нефти по маршруту... читать дальше

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Переход на новый механизм финансирования с использованием эскроу-счетов в строительстве идет "более или менее плавно", может временно подтолкнуть цены на жилье, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Если в целом говорить... "Если в целом говорить... читать дальше

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