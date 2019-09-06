06 сентября 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.09 по 15.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|09.09.2019
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июль 2019
|09.09.2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июль 2019
|09.09.2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2019
|09.09.2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Июль 2019
|10.09.2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июль 2019
|10.09.2019
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июль 2019
|10.09.2019
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Август 2019
|10.09.2019
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июль 2019
|10.09.2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Август 2019
|10.09.2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Июль 2019
|11.09.2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Август 2019
|11.09.2019
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июль 2019
|11.09.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 31 августа по 06 сентября
|12.09.2019
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Август 2019
|12.09.2019
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Август 2019
|12.09.2019
|11:00
|Квартальные данные о безработице в Италии
|II квартал 2019
|12.09.2019
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июль 2019
|12.09.2019
|14:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Сентябрь 2019
|12.09.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 сентября
|12.09.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Август 2019
|12.09.2019
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Июль 2019
|12.09.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 по 31 августа
|12.09.2019
|21:00
|Бюджет США
|Август 2019
|13.09.2019
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Август 2019
|13.09.2019
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июль 2019
|13.09.2019
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Август 2019
|13.09.2019
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Август 2019
|13.09.2019
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Сентябрь 2019
|13.09.2019
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июль 2019
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