Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,7521 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7521 руб.

Минимальный курс евро составил 72,525 руб., максимальный - 72,955 руб. Было заключено 3866 сделок. Объем торгов составил 14305,75 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,56 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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