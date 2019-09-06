ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 65,9981 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 65,9981 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,47 коп.

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ЦБ РФ решил несколько изменить представление прогнозных сценариев: базовый сценарий продолжит публиковать четыре раза в год в рамках опорного заседания совета директоров по ставке, рисковый и сценарий с высокими ценами на нефть будет публиковать один раз в год в "Основных... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО Научно-производственного предприятия "Моторные Технологии" (Пенза) серии 001Р объемом до 500 млн рублей включительно, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен идентификационный номер... Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2019 года увеличился на $9,286 млрд, или на 1,8%, до $529,083 млрд с $519,797 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ. В январе-августе 2019 года резервы выросли на $60,588 млрд, или на 12,9%, с $468,495 млрд на... В январе-августе 2019 года резервы выросли на $60,588 млрд, или на 12,9%, с $468,495 млрд на... читать дальше

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АО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится 23 сентября, в дату окончания 6-го купонного периода. Погашение состоится 23 сентября, в дату окончания 6-го купонного периода. Оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд... Оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Центробанк готов рассмотреть возможность применения дополнительных мер для решения проблемы блокировки счетов добросовестных клиентов банков в рамках антиотмывочного законодательства, но так, чтобы вновь не открылся канал для проведения сомнительных операций, сообщила на... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-276 на 66 млрд 226,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Правительство и Банк России продолжают обсуждать концепцию новой пенсионной накопительной системы; ЦБ РФ не видит готовности внедрять индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), считает нужным развивать добровольные пенсионные схемы, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,82 пункта (0,777%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2805,95 (-0,04%) пункта,... читать дальше

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В августе безработица в США не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка. Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда... Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда... читать дальше

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ЦБ оценивает влияние произошедшего в августе ослабления курса рубля на инфляцию в размере 0,1-0,2 процентного пункта (п.п.) до конца года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Курсовая динамика, в принципе, оказывает... "Курсовая динамика, в принципе, оказывает... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,23/66,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что он и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас парафировали пакет документов по совместным действиям двух стран в рамках реализации договора о Союзном государстве, его представят президентам в начале декабря. "Мы завершили... "Мы завершили... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить с 1 января 2020 года тариф на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 3,4%, следует из проекта приказа ФАС. В прошлом году тариф был повышен 3,87%. В частности, тариф по транспортировке нефти по маршруту... В частности, тариф по транспортировке нефти по маршруту... читать дальше

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