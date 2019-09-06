06 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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6 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июль 2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2019
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Август 2019
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Август 2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2019
Это автоматическое сообщение.
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06 сентября 2019 года 16:44
ЦБ РФ решил несколько изменить представление прогнозных сценариев: базовый сценарий продолжит публиковать четыре раза в год в рамках опорного заседания совета директоров по ставке, рисковый и сценарий с высокими ценами на нефть будет публиковать один раз в год в "Основных... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:40
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО Научно-производственного предприятия "Моторные Технологии" (Пенза) серии 001Р объемом до 500 млн рублей включительно, говорится в сообщении биржи.
Программе присвоен идентификационный номер... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:35
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2019 года увеличился на $9,286 млрд, или на 1,8%, до $529,083 млрд с $519,797 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
В январе-августе 2019 года резервы выросли на $60,588 млрд, или на 12,9%, с $468,495 млрд на... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:31
АО "Силовые машины" приняло решение досрочно погасить облигации серий БО-03 и БО-04 общим объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится 23 сентября, в дату окончания 6-го купонного периода.
Оба 10-летних выпуска объемом по 5 млрд... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 81 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 сентября ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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06 сентября 2019 года 16:27
Центробанк готов рассмотреть возможность применения дополнительных мер для решения проблемы блокировки счетов добросовестных клиентов банков в рамках антиотмывочного законодательства, но так, чтобы вновь не открылся канал для проведения сомнительных операций, сообщила на... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:20
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-276 на 66 млрд 226,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:19
Правительство и Банк России продолжают обсуждать концепцию новой пенсионной накопительной системы; ЦБ РФ не видит готовности внедрять индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), считает нужным развивать добровольные пенсионные схемы, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,82 пункта (0,777%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2785,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2805,95 (-0,04%) пункта,... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:10
В августе безработица в США не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.
Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:03
ЦБ оценивает влияние произошедшего в августе ослабления курса рубля на инфляцию в размере 0,1-0,2 процентного пункта (п.п.) до конца года, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Курсовая динамика, в принципе, оказывает... читать дальше
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06 сентября 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,23/66,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
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06 сентября 2019 года 15:57
Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что он и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас парафировали пакет документов по совместным действиям двух стран в рамках реализации договора о Союзном государстве, его представят президентам в начале декабря.
"Мы завершили... читать дальше
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06 сентября 2019 года 15:50
Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить с 1 января 2020 года тариф на прокачку нефти по системе "Транснефти" на 3,4%, следует из проекта приказа ФАС. В прошлом году тариф был повышен 3,87%.
В частности, тариф по транспортировке нефти по маршруту... читать дальше
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