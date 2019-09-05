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05 сентября 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,0091 руб.

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5 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4216 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,0091 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,895 руб., максимальный - 66,14 руб. Было заключено 9290 сделок. Объем торгов составил 42294,5 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,9525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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