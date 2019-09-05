05 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июль 2019
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Август 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 по 31 августа
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 августа
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Август 2019
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2019
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июль 2019
|18:00
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 августа
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"Я за то, чтобы не ограничивать... читать дальше
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"Мы ожидали коррекции в августе, а теперь прогнозируем ралли ближе к концу... читать дальше
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