Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2878 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2878 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,25 руб., максимальный - 9,3036 руб. Было заключено 209 сделок. Объем торгов составил 649,56 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2619 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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