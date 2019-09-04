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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2878 руб.
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04 сентября 2019 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2878 руб.

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4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2878 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,25 руб., максимальный - 9,3036 руб. Было заключено 209 сделок. Объем торгов составил 649,56 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2619 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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