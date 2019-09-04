Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,4322 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5048 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,4322 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,17 руб., максимальный - 66,6575 руб. Было заключено 11011 сделок. Объем торгов составил 46536,16 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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