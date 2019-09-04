ЦБ РФ установил курс евро с 5 сентября в размере 73,0638 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 5 сентября, составляет 73,0638 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,94 коп.

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ПАО "МТС" приобрело по оферте 188,823 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 1,9% бондов данной серии. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент приобрел 1,9% бондов данной серии. Компания... Компания... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 19,16 пункта (0,691%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2793,36 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 45777,072 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 422,552 млрд руб., или на...

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осбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 15 млрд рублей в размере 7,55% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го... Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2608 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0643 руб. Минимальный курс евро составил 72,8775 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,8775 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 316 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2878 руб. Минимальный курс юаня составил 9,25 руб., максимальный - 9,3036... Минимальный курс юаня составил 9,25 руб., максимальный - 9,3036... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5717 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,3829 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Банк ВТБ завершил размещение годовых облигаций серии Б-1-33 объемом 10 млрд рублей, реализовав 76,06% выпуска на 7 млрд 606,403 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение займа началось 5 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,05%... Размещение займа началось 5 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,05%... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в среду ростом индексов вслед за мировыми фондовыми площадками и вернувшейся к росту нефти. Позитивный тон на мировых рынках задали новости из Гонконга: глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве... Позитивный тон на мировых рынках задали новости из Гонконга: глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве... читать дальше

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Эксперты Всемирного экономического форума (WEF) назвали самые безопасные для туристов страны мира в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, первые места по этому показателю заняли Финляндия, Исландия... читать дальше

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ВЭБ 4 сентября в полном объеме разместил выпуск краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К180 номинальным объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 3 сентября. Ставка купона установлена в размере 6,98% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 3 сентября. Ставка купона установлена в размере 6,98% годовых. Дата начала... Дата начала... читать дальше

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Цены на нефть растут в среду одновременно с подъемом фондовых рынков благодаря общему увеличению аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании. Рынок ждет еженедельного отчета об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики... Рынок ждет еженедельного отчета об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики... читать дальше

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РСХБ 5 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций 20-й серии объемом до 9 млрд 983 млн 761 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Ориентир цены вторичного размещения составляет... Ориентир цены вторичного размещения составляет... читать дальше

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Минсельхоз РФ готовит проект постановления правительства, в соответствии с которым трейдерам-экспортерам продукции АПК будут предоставляться предэкспортные льготные кредиты, сообщила "Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. "В настоящее время в отношении... "В настоящее время в отношении... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "ДОМ.РФ" (бывший банк "Российский капитал") до "BB" с "BB-". Fitch сохраняет рейтинги банка на пересмотре с "позитивным" прогнозом. Fitch сохраняет рейтинги банка на пересмотре с "позитивным" прогнозом.

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S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента, а также рейтинг финансовой устойчивости российской страховой компании АО "СОГАЗ" на уровне "ВВВ". Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". "Мы считаем, что лидирующая позиция АО "СОГАЗ" на... "Мы считаем, что лидирующая позиция АО "СОГАЗ" на... читать дальше

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