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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 сентября составил 66,5002 руб.
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04 сентября 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 сентября составил 66,5002 руб.
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4 сентября. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,5002 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара упал на 4070 пунктов. Минимальная цена 66,41 руб., максимальная - 66,67 руб. Было заключено 7056 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 40369 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 66,5075 руб. за доллар. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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