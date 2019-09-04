.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2817 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Кто сможет получит налоговые льготы на Дальнем Востоке
Компании, построившие инфраструктуру общего пользования на Дальнем Востоке, могут получить льготы по налогу на прибыль, НДПИ, земельному и имущественному налогам. Такое предложение содержится в проекте национальной программы развития Дальнего...
 
Решение по дифференциации субсидий автопрому примут до конца года
Решение по дифференциации госсубсидий предприятиям автопрома в зависимости от уровня локализации будет принято до конца этого года, заявил в интервью "Ведомостям" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы как государство честно выполнили все...
 
Взносы во внебюджетные фонды могут повысить до 31%
Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены до 31% вместо нынешних 30%. Повышение необходимо для развития в России нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста. Такое предложение подготовила рабочая...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 сентября 2019 года 11:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2817 руб.

 0
4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2817 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2713 руб., максимальный - 9,3026 руб. Было заключено 67 сделок. Объем торгов составил 472,72 млн руб., что на 145% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,2735 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 сентября 2019 года 11:57
Замедление годовой инфляции идет агрессивнее нового прогноза - Орешкин
Темпы замедления годовой инфляции в РФ в настоящий момент даже выше, чем закладывалось в новый прогноз в 3,8% на 2019 год, снижение до 3% в начале 2020 года будет уже серьезным отклонением от целевого значения в 4%, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:53
Россия и Индия договориись повышать уровень сотрудничества
Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди приняли в среду совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".

Документ принят "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке по итогам российско-индийских...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 сентября составил 66,5002 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,5002 руб. По...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:45
Доллар подешевел на 41 коп.
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, упал на 40,7 коп. - до 66,5002 руб....    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:38
Минэкономразвития рассматривает выкуп долга физлицами с дисконтом как идею
Минэкономразвития РФ рассматривает выкуп физлицами собственного долга у банков с дисконтом как идею, такой механизм может применяться для тяжёлых ситуаций, сообщил журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов в кулуарах ВЭФ-2019.

Чиновник ответил, что...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:32
В этом году качество зерна в РФ выше прошлогоднего - Минсельхоз
В России качество зерна урожая 2019 года выше прошлогоднего.

Как сообщает Минсельхоз, к 28 августа доля продовольственной пшеницы 1-4 классов выросла до 84,6% с 74% годом ранее. При этом удельный вес фуражной пшеницы (5 класс) снизился до 15,4% по сравнению с 25,7% в...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:23
Росбанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,55-7,70%
Росбанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,55-7,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:23
РЖД ждут в 2019 г. погрузку как минимум на уровне 2018 г.
ОАО "Российские железные дороги" нацелено обеспечить погрузку по итогам 2019 года в объеме не ниже уровня 2018 г. (1,29 млрд тонн), при этом пока не меняло официальный прогноз (+1,5%).

"У нас было начало года достаточно позитивное. Потом по ряду объективных причин...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:20
ВТБ разместит 4 сентября однодневные бонды серии КС-3-274 на 75 млрд руб. по цене 99,9818% от номинала
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-274 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9818% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,64%...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:15
За 8 месяцев менее 0,1% интернет-посылок превысили беспошлинный порог в 500 евро - ФТС
Федеральная таможенная служба с января по август 2019 года зафиксировала 135 тыс. интернет-посылок, которые облагались таможенными пошлинами, сообщил в интервью "Россия-24" руководитель службы Владимир Булавин в рамках Восточного экономического форума.

Всего, по его...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:07
Американская экономика не требует снижения базовой ставки - глава ФРБ Бостона
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен полагает, что экономика США по-прежнему находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы избежать необходимости в снижении базовой процентной ставки.

"Сейчас особенно важно внимательно следить за...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2817 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2817 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2713 руб., максимальный -...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 10:57
2 сентября Центробанк купил валюту для Минфина на 21,73 млрд рублей
ЦБ РФ 2 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 21,73 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 10:53
QR-платежи расширяют возможности безналичной оплаты - глава НСПК
QR-платежи не столько конкурируют с картами, сколько расширяют возможности безналичной оплаты, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) гендиректор НСПК Владимир Комлев.

"Мы считаем, что QR-платежи будут привносить новые сегменты в...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 10:46
План по медицинскому туризму 2024 года Россия может выполнить уже по итогам текущего
За первые 6 месяцев текущего года поток медицинского туризма в РФ превысил годовой показатель 2018 года и составил 530 тысяч человек, сообщила сегодня глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Впервые мы поставили этот вопрос на совещании у президента в 2016 году, когда у...    читать дальше
.
04 сентября 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 66,5324 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,5324...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.