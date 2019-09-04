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Темпы замедления годовой инфляции в РФ в настоящий момент даже выше, чем закладывалось в новый прогноз в 3,8% на 2019 год, снижение до 3% в начале 2020 года будет уже серьезным отклонением от целевого значения в 4%, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его... По его... читать дальше

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Лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди приняли в среду совместное заявление "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества". Документ принят "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке по итогам российско-индийских... Документ принят "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке по итогам российско-индийских... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,5002 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, упал на 40,7 коп. - до 66,5002 руб.... читать дальше

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Минэкономразвития РФ рассматривает выкуп физлицами собственного долга у банков с дисконтом как идею, такой механизм может применяться для тяжёлых ситуаций, сообщил журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов в кулуарах ВЭФ-2019. Чиновник ответил, что... Чиновник ответил, что... читать дальше

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В России качество зерна урожая 2019 года выше прошлогоднего. Как сообщает Минсельхоз, к 28 августа доля продовольственной пшеницы 1-4 классов выросла до 84,6% с 74% годом ранее. При этом удельный вес фуражной пшеницы (5 класс) снизился до 15,4% по сравнению с 25,7% в... Как сообщает Минсельхоз, к 28 августа доля продовольственной пшеницы 1-4 классов выросла до 84,6% с 74% годом ранее. При этом удельный вес фуражной пшеницы (5 класс) снизился до 15,4% по сравнению с 25,7% в... читать дальше

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Росбанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,55-7,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" нацелено обеспечить погрузку по итогам 2019 года в объеме не ниже уровня 2018 г. (1,29 млрд тонн), при этом пока не меняло официальный прогноз (+1,5%). "У нас было начало года достаточно позитивное. Потом по ряду объективных причин... "У нас было начало года достаточно позитивное. Потом по ряду объективных причин... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-274 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9818% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,64%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,64%... читать дальше

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Федеральная таможенная служба с января по август 2019 года зафиксировала 135 тыс. интернет-посылок, которые облагались таможенными пошлинами, сообщил в интервью "Россия-24" руководитель службы Владимир Булавин в рамках Восточного экономического форума. Всего, по его... Всего, по его... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен полагает, что экономика США по-прежнему находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы избежать необходимости в снижении базовой процентной ставки. "Сейчас особенно важно внимательно следить за... "Сейчас особенно важно внимательно следить за... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2817 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2713 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2713 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ 2 сентября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 21,73 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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QR-платежи не столько конкурируют с картами, сколько расширяют возможности безналичной оплаты, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019) гендиректор НСПК Владимир Комлев. "Мы считаем, что QR-платежи будут привносить новые сегменты в... "Мы считаем, что QR-платежи будут привносить новые сегменты в... читать дальше

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За первые 6 месяцев текущего года поток медицинского туризма в РФ превысил годовой показатель 2018 года и составил 530 тысяч человек, сообщила сегодня глава Минздрава Вероника Скворцова. "Впервые мы поставили этот вопрос на совещании у президента в 2016 году, когда у... "Впервые мы поставили этот вопрос на совещании у президента в 2016 году, когда у... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4222 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,5324... читать дальше

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