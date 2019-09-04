ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,2032 руб.

4 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 сентября, составляет 73,2032 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,06 коп.

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,19 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,2 пункта. Индекс РТС... Индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45354,520 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,882 млрд руб., или на...

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Сбербанк России разместил 25,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-126R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 779,730 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 2 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... Срок обращения выпуска - 2 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9588 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3221 руб. Минимальный курс евро составил 73,1025 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,1025 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3194 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2901 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2901 руб., максимальный -... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил вторник разнонаправленными изменениями на негативном внешнем фоне. Европейские рынки акций снижались весь день на неопределенности вокруг Brexit. Европейские рынки акций снижались весь день на неопределенности вокруг Brexit. Фондовые индексы АТР завершили торги... Фондовые индексы АТР завершили торги... читать дальше

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Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Bloоmberg. Ф.Ли от консерваторов прямо во время заседания... Ф.Ли от консерваторов прямо во время заседания... читать дальше

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К вечеру вторника нефтяной рынок усилил падение из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск подешевели на $1,01 (1,72%) - до $57,65 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск подешевели на $1,01 (1,72%) - до $57,65 за баррель. Стоимость... Стоимость... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) констатировал заметный рост инфляционных ожиданий белорусов в августе после некоторого снижения за весенние месяцы. Так, в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года,... Так, в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года,... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 661 тыс. 89 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 13,2% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 13,2% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

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Минсельхоз РФ ставит задачу и впредь удерживать лидирующие позиции на мировом рынке зерна. "Мы лидеры по экспорту пшеницы, являемся одним из лидеров по экспорту зерновых, и, конечно, наша задача - удерживать эти места", - заявила "Интерфаксу" замминистра сельского... "Мы лидеры по экспорту пшеницы, являемся одним из лидеров по экспорту зерновых, и, конечно, наша задача - удерживать эти места", - заявила "Интерфаксу" замминистра сельского... читать дальше

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Американский банк Morgan Stanley в январе-августе 2019 года стал крупнейшим андеррайтером при размещениях ценных бумаг в мире, свидетельствуют данные Bloomberg. С начала года банк участвовал в размещении бумаг на общую сумму $29,83 млрд, занимая 9,84-процентную долю... С начала года банк участвовал в размещении бумаг на общую сумму $29,83 млрд, занимая 9,84-процентную долю... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после переизбрания Трампа на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас. "Подумайте, что случится с... "Подумайте, что случится с... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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В этом году объем добычи тихоокеанских лососей российскими рыбаками достиг 439,24 тыс. тонны, что на 45%, или в 1,5 раза, превышает аналогичный показатель за 2017 год, сообщает Росрыболовство. Традиционно динамику сравнивают между четными и между нечетными годами в связи с... читать дальше

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