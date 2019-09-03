Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3194 руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3194 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2901 руб., максимальный - 9,3435 руб. Было заключено 236 сделок. Объем торгов составил 557,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,336 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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