Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 66,9354 руб.

3 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4964 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9354 руб.

Минимальный курс доллара США составил 66,7975 руб., максимальный - 67,08 руб. Было заключено 10592 сделки. Объем торгов составил 44870,95 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,02 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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