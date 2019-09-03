03 сентября 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июль 2019
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Август 2019
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июль 2019
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03 сентября 2019 года 19:55
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,19 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,2 пункта.
Индекс РТС... читать дальше
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03 сентября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45354,520 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,882 млрд руб., или на...
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03 сентября 2019 года 19:37
Сбербанк России разместил 25,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-126R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 779,730 млн рублей, говорится в сообщении банка.
Срок обращения выпуска - 2 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
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03 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9588 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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03 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3221 руб.
Минимальный курс евро составил 73,1025 руб.,... читать дальше
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03 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3194 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,2901 руб., максимальный -... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил вторник разнонаправленными изменениями на негативном внешнем фоне.
Европейские рынки акций снижались весь день на неопределенности вокруг Brexit.
Фондовые индексы АТР завершили торги... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:51
Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Bloоmberg.
Ф.Ли от консерваторов прямо во время заседания... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:43
К вечеру вторника нефтяной рынок усилил падение из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.
Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск подешевели на $1,01 (1,72%) - до $57,65 за баррель.
Стоимость... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:36
Национальный банк Белоруссии (НББ) констатировал заметный рост инфляционных ожиданий белорусов в августе после некоторого снижения за весенние месяцы.
Так, в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года,... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:30
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 661 тыс. 89 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.
Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 13,2% выпуска.
Компания... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:28
Минсельхоз РФ ставит задачу и впредь удерживать лидирующие позиции на мировом рынке зерна.
"Мы лидеры по экспорту пшеницы, являемся одним из лидеров по экспорту зерновых, и, конечно, наша задача - удерживать эти места", - заявила "Интерфаксу" замминистра сельского... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:20
Американский банк Morgan Stanley в январе-августе 2019 года стал крупнейшим андеррайтером при размещениях ценных бумаг в мире, свидетельствуют данные Bloomberg.
С начала года банк участвовал в размещении бумаг на общую сумму $29,83 млрд, занимая 9,84-процентную долю... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:13
Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после переизбрания Трампа на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.
"Подумайте, что случится с... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:10
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен... читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:03
В этом году объем добычи тихоокеанских лососей российскими рыбаками достиг 439,24 тыс. тонны, что на 45%, или в 1,5 раза, превышает аналогичный показатель за 2017 год, сообщает Росрыболовство. Традиционно динамику сравнивают между четными и между нечетными годами в связи с... читать дальше
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