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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,1726 руб.
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Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
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03 сентября 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,1726 руб.

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3 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 73,1726 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,21 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,19 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,2 пункта.

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03 сентября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 сентября выросла на 0,06% и составила 45354,520 млрд руб.
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03 сентября 2019 года 19:15
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,3221 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3221 руб.

Минимальный курс евро составил 73,1025 руб.,...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3194 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3194 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2901 руб., максимальный -...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:59
Индекс МосБиржи прибавил всего 0,04%, индекс РТС снизился на 0,4%
Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил вторник разнонаправленными изменениями на негативном внешнем фоне.

Европейские рынки акций снижались весь день на неопределенности вокруг Brexit.

Фондовые индексы АТР завершили торги...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:51
Борис Джонсон лишился большинства в парламенте
Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Bloоmberg.

Ф.Ли от консерваторов прямо во время заседания...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:43
Нефтяные цены ускорили снижение
К вечеру вторника нефтяной рынок усилил падение из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск подешевели на $1,01 (1,72%) - до $57,65 за баррель.

Стоимость...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:36
В августе зафиксирован заметный рост инфляционных ожиданий белорусов
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Так, в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года,...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:30
"ВЭБ-лизинг" приобрел по оферте 13,2% облигаций БО-07 на 661 млн рублей
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Компания...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:28
Россия будет стремиться удерживать лидирующие позиции на мировом рынке зерна - Минсельхоз
Минсельхоз РФ ставит задачу и впредь удерживать лидирующие позиции на мировом рынке зерна.

"Мы лидеры по экспорту пшеницы, являемся одним из лидеров по экспорту зерновых, и, конечно, наша задача - удерживать эти места", - заявила "Интерфаксу" замминистра сельского...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:20
Банк Morgan Stanley лидирует в сфере андеррайтинга ценных бумаг в этом году
Американский банк Morgan Stanley в январе-августе 2019 года стал крупнейшим андеррайтером при размещениях ценных бумаг в мире, свидетельствуют данные Bloomberg.

С начала года банк участвовал в размещении бумаг на общую сумму $29,83 млрд, занимая 9,84-процентную долю...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:13
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Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после переизбрания Трампа на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас.

"Подумайте, что случится с...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:10
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ПНППК на 250 млн рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен...    читать дальше
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03 сентября 2019 года 18:03
Россия в этом году увеличила вылов лососей в 1,5 раза
В этом году объем добычи тихоокеанских лососей российскими рыбаками достиг 439,24 тыс. тонны, что на 45%, или в 1,5 раза, превышает аналогичный показатель за 2017 год, сообщает Росрыболовство. Традиционно динамику сравнивают между четными и между нечетными годами в связи с...    читать дальше
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