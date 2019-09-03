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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,6235 руб.
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03 сентября 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,6235 руб.
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3 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 сентября, составляет 66,6235 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 13,38 коп.
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03 сентября 2019 года 19:55
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,19 пункта (0,043%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2774,2 пункта. Индекс РТС... читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 сентября выросла на 0,06% и составила 45354,520 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 45354,520 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,882 млрд руб., или на...
.03 сентября 2019 года 19:37
Сбербанк России разместил 25,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-126R номинальным объемом 3 млрд рублей на сумму 779,730 млн рублей, говорится в сообщении банка. Срок обращения выпуска - 2 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка... читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 66,9588 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,9588 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3221 руб. Минимальный курс евро составил 73,1025 руб.,... читать дальше
.03 сентября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3194 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2901 руб., максимальный -... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:59
Российский фондовый рынок, открывшийся в красной зоне, завершил вторник разнонаправленными изменениями на негативном внешнем фоне. Европейские рынки акций снижались весь день на неопределенности вокруг Brexit. Фондовые индексы АТР завершили торги... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:51
Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Bloоmberg. Ф.Ли от консерваторов прямо во время заседания... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:43
К вечеру вторника нефтяной рынок усилил падение из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск подешевели на $1,01 (1,72%) - до $57,65 за баррель. Стоимость... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:36
Национальный банк Белоруссии (НББ) констатировал заметный рост инфляционных ожиданий белорусов в августе после некоторого снижения за весенние месяцы. Так, в августе ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев вырос до 13,1% с 11,5% в мае текущего года,... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:30
АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 661 тыс. 89 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 13,2% выпуска. Компания... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:28
Минсельхоз РФ ставит задачу и впредь удерживать лидирующие позиции на мировом рынке зерна. "Мы лидеры по экспорту пшеницы, являемся одним из лидеров по экспорту зерновых, и, конечно, наша задача - удерживать эти места", - заявила "Интерфаксу" замминистра сельского... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:20
Американский банк Morgan Stanley в январе-августе 2019 года стал крупнейшим андеррайтером при размещениях ценных бумаг в мире, свидетельствуют данные Bloomberg. С начала года банк участвовал в размещении бумаг на общую сумму $29,83 млрд, занимая 9,84-процентную долю... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:13
Президент США Дональд Трамп предупредил КНР, что если американо-китайское торговое соглашение будет заключено после переизбрания Трампа на президентский пост в 2020 году, то условия соглашения будет куда жестче, чем предполагается сейчас. "Подумайте, что случится с... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:10
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (ПНППК) серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... читать дальше
.03 сентября 2019 года 18:03
В этом году объем добычи тихоокеанских лососей российскими рыбаками достиг 439,24 тыс. тонны, что на 45%, или в 1,5 раза, превышает аналогичный показатель за 2017 год, сообщает Росрыболовство. Традиционно динамику сравнивают между четными и между нечетными годами в связи с... читать дальше
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