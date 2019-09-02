ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 66,4897 руб. курс евро - 73,3847 руб.

Официальный курс евро, установленныйс 31 августа, составляет 73,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,11 коп.

2 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 66,4897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,74 коп.

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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и инженерные изыскания на строительство газопровода через Обскую губу для транспорта газа с Новопортовского и других месторождений ямальского нефтегазодобывающего кластера "Газпром нефти" до единой... читать дальше

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Чистая прибыль Globaltrans в 1-м полугодии 2019 года увеличилась на 22%, по сравнению с тем периодом 2018 г., до 12 млрд руб., сообщила группа. Это существенно больше, чем ожидали аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом". По их прогнозам,... Это существенно больше, чем ожидали аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом". По их прогнозам,... читать дальше

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ЦБ РФ 29 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,07 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-273 объемом 75 млрд рублей по цене 99,982% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,57%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,57%... читать дальше

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Правительство Аргентины вводит ограничения на движение капитала, рассчитывая предотвратить истощение валютных резервов в условиях кризиса, спровоцировавшего отток капитала и резкие колебания финансовых рынков. Согласно указу, обнародованному аргентинскими властями в... Согласно указу, обнародованному аргентинскими властями в... читать дальше

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Доходы от оказания услуг связи в России за 1-е полугодие 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, до 891,6 млрд рублей, говорится в материалах Минкомсвязи. В частности, доходы от радиосвязи, спутниковой связи, радиовещания и... В частности, доходы от радиосвязи, спутниковой связи, радиовещания и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2911 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2805 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,2805 руб., максимальный -... читать дальше

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Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2019 года составил 165,49 млн тонн, что на 5,8% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,99 млн баррелей. По... По... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,6378... читать дальше

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Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-августе 2019 года повысился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 372,8 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн... читать дальше

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План работы ОАО "Российские железные дороги" на сентябрь 2019 г. предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,555 млн тонн, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании. Это соответствует 106,65? млн тонн в целом за месяц. В сентябре 2018 г. этот... Это соответствует 106,65? млн тонн в целом за месяц. В сентябре 2018 г. этот... читать дальше

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Банк Японии вновь сократил выкуп гособлигаций в рамках регулярных операций, стремясь сдержать падение доходностей госбумаг до новых рекордных минимумов и дальнейшее сглаживание кривой доходности. Объем выкупа центробанком облигаций со сроками обращения от 10 до 25 лет... Объем выкупа центробанком облигаций со сроками обращения от 10 до 25 лет... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,6797 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 11,03 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 11,03 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,6797... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,88 пункта (0,069%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2738,16 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,17 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,17 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 148,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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