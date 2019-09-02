.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 66,4897 руб. курс евро - 73,3847 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Неналоговые платежи в бюджет следует оптимизировать - СП
В прошлом году поступления от неналоговых платежей в федеральный бюджет превысили 1,5 трлн руб., сообщила Счетная палата и предупредила, что такие платежи нужно оптимизировать. Минфин оценивал поступления от неналоговых платежей ниже - в...
 
Деловая активность в промсекторах РФ снижается 4 месяца подряд
В августе индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал до 49,1 пункта с 49,3 пункта в июле, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее...
 
России нужно развивать своего конкурента сети OneWeb - вице-премьер
Перспективы появления в России глобального проекта спутникового интернета OneWeb пока под вопросом, целесообразно развивать свою аналогичную систему, считает вице-премьер Юрий Борисов. "Компания OneWeb заключила с "Роскосмосом" контракт на...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

02 сентября 2019 года 08:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 66,4897 руб. курс евро - 73,3847 руб.

 0
2 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 66,4897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,74 коп.

Официальный курс евро, установленный ЦБ с 31 августа, составляет 73,3847 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,11 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 сентября 2019 года 11:38
"Газпром нефти" получила одобрение Главгосэкспертизы газопровода на 20,5 млрд куб. м с "Новопорта" до ЕСГ
Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию и инженерные изыскания на строительство газопровода через Обскую губу для транспорта газа с Новопортовского и других месторождений ямальского нефтегазодобывающего кластера "Газпром нефти" до единой...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 11:30
Чистая прибыль группы Globaltrans выросла за полугодие на 22%
Чистая прибыль Globaltrans в 1-м полугодии 2019 года увеличилась на 22%, по сравнению с тем периодом 2018 г., до 12 млрд руб., сообщила группа.

Это существенно больше, чем ожидали аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные "Интерфаксом". По их прогнозам,...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 11:22
Центробанк 29 августа купил валюту для Минфина на 14,07 млрд рублей
ЦБ РФ 29 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,07 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 11:20
ВТБ разместит 2 сентября однодневные бонды серии КС-3-273 на 75 млрд руб. по цене 99,982% от номинала
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-3-273 объемом 75 млрд рублей по цене 99,982% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,57%...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 11:15
Аргентина ввела ограничения на движение капитала
Правительство Аргентины вводит ограничения на движение капитала, рассчитывая предотвратить истощение валютных резервов в условиях кризиса, спровоцировавшего отток капитала и резкие колебания финансовых рынков.

Согласно указу, обнародованному аргентинскими властями в...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 11:08
Доходы от услуг связи в РФ за полгода выросли на 1,5%
Доходы от оказания услуг связи в России за 1-е полугодие 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5%, до 891,6 млрд рублей, говорится в материалах Минкомсвязи.

В частности, доходы от радиосвязи, спутниковой связи, радиовещания и...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2911 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 110 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2911 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,2805 руб., максимальный -...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:51
Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 8 месяцев повысился на 5,8%
Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-августе 2019 года составил 165,49 млн тонн, что на 5,8% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,99 млн баррелей.

По...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США повысился до 66,6378 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,6378...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:44
По данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти в РФ за 8 месяцев повысилась на 1,8%, газа - на 2,8%
Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-августе 2019 года повысился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 372,8 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,25 млн...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:36
План работы РЖД в сентябре предполагает рост погрузки на 1,7%
План работы ОАО "Российские железные дороги" на сентябрь 2019 г. предполагает среднесуточную погрузку на уровне 3,555 млн тонн, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью компании.

Это соответствует 106,65? млн тонн в целом за месяц. В сентябре 2018 г. этот...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:27
Банк Японии вновь сократил выкуп госбумаг
Банк Японии вновь сократил выкуп гособлигаций в рамках регулярных операций, стремясь сдержать падение доходностей госбумаг до новых рекордных минимумов и дальнейшее сглаживание кривой доходности.

Объем выкупа центробанком облигаций со сроками обращения от 10 до 25 лет...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:20
Доллар торгуется на "МосБирже" на уровне 66,68 руб., евро 73,23 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,6797 руб.

По отношению к последней сделке в пятницу доллар подешевел на 11,03 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 66,6797 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1468 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,6797...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 2 сентября движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,88 пункта (0,069%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2738,16 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,17 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
02 сентября 2019 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 148,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 148,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.