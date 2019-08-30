30 августа 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.09 по 08.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.09.2019
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Июль 2019
|03.09.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Август 2019
|03.09.2019
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Июль 2019
|04.09.2019
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Июль 2019
|04.09.2019
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Июль 2019
|04.09.2019
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Сентябрь 2019
|05.09.2019
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Июль 2019
|05.09.2019
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Август 2019
|05.09.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 по 31 августа
|05.09.2019
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2019
|05.09.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 августа
|05.09.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Август 2019
|05.09.2019
|17:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2019
|05.09.2019
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Июль 2019
|05.09.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 24 по 30 августа
|06.09.2019
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июль 2019
|06.09.2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Июль 2019
|06.09.2019
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2019
|06.09.2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Август 2019
|06.09.2019
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Август 2019
|06.09.2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Август 2019
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