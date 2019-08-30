Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

30 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.09 по 08.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,79 пункта (0,95%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2740,04 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44859,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 140,414 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3648 руб. Минимальный курс евро составил 73,21 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,21 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3 руб. Минимальный курс юаня составил 9,2814 руб., максимальный - 9,3276... Минимальный курс юаня составил 9,2814 руб., максимальный - 9,3276... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1616 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,5179 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 213 тыс. 231 облигацию серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,26% выпуска. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 4,26% выпуска. Компания... Компания... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил последние торги августа ростом индекса МосБиржи на 0,95%, РТС прибавил 0,64%. Индикаторы выросли на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры за счет ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем. Поводом для общего оптимизма на... читать дальше

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Правительство РФ отказалось от разработки отдельного законопроекта о создании национальной системы управления данных (НСУД), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с решением кабмина. По его словам, отдельные положения законопроекта будут включены в подготовленный... По его словам, отдельные положения законопроекта будут включены в подготовленный... читать дальше

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Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банков на уровне 0% от взвешенных по риску активов, а также оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по... читать дальше

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ВЭБ готовится стать акционером негосударственного пенсионного фонда - госкорпорация планирует приобрести блокирующий пакет НПФ "Благосостояние" и стать его основным участником вместе с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и Газпромбанком, сообщил журналистам председатель ВЭБа... читать дальше

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Евро опустился ниже отметки $1,1 впервые с мая 2017 года, сообщает агентство Bloomberg. В ходе торгов в пятницу курс единой европейской валюты доходил до $1,009, а затем скорректировался и в настоящее время торгуется в районе $1,102. В ходе торгов в пятницу курс единой европейской валюты доходил до $1,009, а затем скорректировался и в настоящее время торгуется в районе $1,102.

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Российские банки за январь-июль 2019 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на 1,485 трлн рублей, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (1 трлн 556 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Количество предоставленных банками... Количество предоставленных банками... читать дальше

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Сельхозпредприятия РФ в июле 2019 года увеличили продажу зерна на 0,4% в годовом сравнении, до 5,4 млн тонн, сообщил Росстат в пятницу. По сравнению с предыдущим месяцем продажи выросли в 2,5 раза. По сравнению с предыдущим месяцем продажи выросли в 2,5 раза. Всего за семь месяцев этого года было реализовано 21,2 млн тонн... Всего за семь месяцев этого года было реализовано 21,2 млн тонн... читать дальше

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Нефтяной рынок усилил снижение в пятницу, но все равно завершают неделю ростом благодаря ряду позитивных факторов. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск подешевели на $0,65 (1,06%) - до $60,43 за баррель. Более активно торгуемый... Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск подешевели на $0,65 (1,06%) - до $60,43 за баррель. Более активно торгуемый... читать дальше

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Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала, сообщил журналиста глава Минэнерго РФ Александр Новак. Тем, не менее, Россия останется приверженцем 100% исполнения сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил он. "По месяцу у нас... Тем, не менее, Россия останется приверженцем 100% исполнения сделки ОПЕК+ в дальнейшем, заверил он. "По месяцу у нас... читать дальше

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Предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о преобразовании некоторых государственных корпораций в акционерные общества будут прорабатываться, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. Идею преобразовать отдельные... Идею преобразовать отдельные... читать дальше

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