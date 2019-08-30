Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3092 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3092 руб.

Минимальный курс евро составил 73,165 руб., максимальный - 73,5 руб. Было заключено 3528 сделок. Объем торгов составил 16459,75 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,37 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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