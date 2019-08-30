ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 августа в размере 66,4897 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 августа, составляет 66,4897 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 25,74 коп.

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Совет директоров ЦБ РФ утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе ЦБ. Диапазон этих комиссий составит от 0 до... Диапазон этих комиссий составит от 0 до... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов, но завершают неделю рекордным ростом за семь недель благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая и падению запасов топлива в Штатах. Важным позитивным фактором для рынка стали слова... Важным позитивным фактором для рынка стали слова... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3092 руб. Минимальный курс евро составил 73,165 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 73,165 руб., максимальный -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Кировской области на уровне "ruBBB+", прогноз - "стабильный", сообщает агентство. "Эксперт РА" также подтвердило на уровне "ruBBB+" рейтинг облигаций Кировской области. По семилетнему выпуску... "Эксперт РА" также подтвердило на уровне "ruBBB+" рейтинг облигаций Кировской области. По семилетнему выпуску... читать дальше

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Совет директоров Банка России назначил с 9 сентября Евгения Писаревского на должность уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций, говорится в сообщении... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису обратить особое внимание на качество жизни в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) на территории региона, где преимущественно живут военные. "Давайте вернемся к... "Давайте вернемся к... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3263,29 (-34,31) руб./грамм; на серебро - 39,3 (-0,36) руб./грамм; на платину - 1998,74 (+33,03) руб./грамм; на палладий - 3206,54 (+19,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Правительство приняло решение включить микроторговлю в перечень видов деятельности, на который распространяется система льготного кредитования МСП, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроекта по развитию... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,35 пункта (0,381%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2724,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2730,89 (+0,61%) пункта,... читать дальше

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Банк "Русский стандарт" в первом полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза в годовом сравнении - до 3,56 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка. "Расходы на резервы снизились за первое полугодие 2019 года на 0,9 млрд рублей, или на 35,7% по... "Расходы на резервы снизились за первое полугодие 2019 года на 0,9 млрд рублей, или на 35,7% по... читать дальше

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Большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировало повышательный тренд благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая. Тем не менее рынки завершили август резким падением, что связано не только с эскалацией торгового спора в... читать дальше

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В июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 41% и составил 1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%, говорится в материалах, размещенных на сайте... Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%, говорится в материалах, размещенных на сайте... читать дальше

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Экономика Италии во втором квартале 2019 года не изменилась в поквартальном выражении и сократилась на 0,1% в годовом, свидетельствуют окончательные данные статистического агентства Istat. Предварительные данные указывали на отсутствие изменений обоих показателей, и... Предварительные данные указывали на отсутствие изменений обоих показателей, и... читать дальше

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Стоимость чистых активов (СЧА) паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для неквалифицированных инвесторов увеличилась в 2-м квартале 2019 года на 2,2% и достигла 774,8 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте Банка России. Доля... Доля... читать дальше

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Росбанк 4 сентября проведет сбор заявок на облигации серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - 7,70-7,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до... Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до... читать дальше

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Пять крупнейших банков Китая увеличили прибыли в первом полугодии 2019 года, несмотря на замедление роста китайской экономики. Agricultural Bank of China Ltd. (AgBank), третий по объему активов банк КНР, повысил чистую прибыль в первом полугодии на 4,9% - до 121,4 млрд... Agricultural Bank of China Ltd. (AgBank), третий по объему активов банк КНР, повысил чистую прибыль в первом полугодии на 4,9% - до 121,4 млрд... читать дальше

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