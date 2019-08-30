Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2384 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2348,09 млрд руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 августа составили по Российской Федерации 2384 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2172,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1852,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1658,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 августа составили 2348,09 млрд руб. против 2338,28418 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.