30 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Август 2019
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Июль 2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Август 2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Июль 2019
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Июль 2019
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|II квартал 2019
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Июль 2019
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Июль 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Август 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Август 2019
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Июль 2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Июнь 2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июль 2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Август 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2019
Это автоматическое сообщение.
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30 августа 2019 года 08:56
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 1-м полугодии 2019 г. увеличило чистый убыток по МСФО на 83% относительно аналогичного периода прошлого года, до 9,5 млрд руб., следует из отчетности компании.
Выручка группы выросла на 3%, до 37,2 млрд руб. Выручка от пассажирских перевозок... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:48
Фондовая Америка завершила торги на подъеме. Dow Jones прибавил более 300 пунктов, на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США.
Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:39
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 1-м полугодии 2019 года снизило чистый убыток по МСФО на 24%, до 21,9 млрд руб., следует из отчетности компании. Опубликованная отчетность неаудированная и подготовлена в соответствии со стандартами МСФО 34. Раскрытая в ней... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:32
Нефть Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI слабо дешевеет в пятницу, при этом цены обеих марок завершают неделю ростом благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая.
Поддержку рынку накануне оказали слова официального представителя министерства... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 августа 2019 года 08:25
"Аэрофлот" закончил 1-е полугодие 2019 года с 8,8 млрд руб. чистого убытка по МСФО, говорится в сообщении компании. Результат оказался лучше прогноза. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток группы за I полугодие в размере 10 млрд рублей.
Показатель... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:14
ВЭБ в первом полугодии 2019 года получил 12,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 75,6 млрд рублей в тот же период 2018 года, сообщается в отчете госкорпорации.
Во втором квартале ВЭБ снизил чистый убыток в 11 раз - до 4,8 млрд рублей по... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:07
Фондовые индексы Западной Европы завершили ростом сессию в четверг на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря заявлениям Китая относительно переговоров с США, несколько снизившим напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.
Китайские... читать дальше
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30 августа 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 73,9558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,75 коп.
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30 августа 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 66,7471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,44 коп.
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30 августа 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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29 августа 2019 года 19:59
Минфин России 2 сентября начнет продажу облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) серии 53004 нового формата, сообщается на сайте ведомства.
Бумаги будут доступны в отделениях ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта банка". Первоначально будут предложены... читать дальше
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29 августа 2019 года 19:55
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,94 пункта (1,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2714,25 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
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29 августа 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44719,231 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 518,212 млрд руб., или на...
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29 августа 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3268 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,3094 руб., максимальный -... читать дальше
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