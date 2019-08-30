ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,7471 руб.

30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 66,7471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,44 коп.

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ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 1-м полугодии 2019 г. увеличило чистый убыток по МСФО на 83% относительно аналогичного периода прошлого года, до 9,5 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка группы выросла на 3%, до 37,2 млрд руб. Выручка от пассажирских перевозок... Выручка группы выросла на 3%, до 37,2 млрд руб. Выручка от пассажирских перевозок... читать дальше

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Фондовая Америка завершила торги на подъеме. Dow Jones прибавил более 300 пунктов, на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет... Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет... читать дальше

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 1-м полугодии 2019 года снизило чистый убыток по МСФО на 24%, до 21,9 млрд руб., следует из отчетности компании. Опубликованная отчетность неаудированная и подготовлена в соответствии со стандартами МСФО 34. Раскрытая в ней... читать дальше

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Нефть Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI слабо дешевеет в пятницу, при этом цены обеих марок завершают неделю ростом благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая. Поддержку рынку накануне оказали слова официального представителя министерства... Поддержку рынку накануне оказали слова официального представителя министерства... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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"Аэрофлот" закончил 1-е полугодие 2019 года с 8,8 млрд руб. чистого убытка по МСФО, говорится в сообщении компании. Результат оказался лучше прогноза. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток группы за I полугодие в размере 10 млрд рублей. Показатель... Показатель... читать дальше

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ВЭБ в первом полугодии 2019 года получил 12,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 75,6 млрд рублей в тот же период 2018 года, сообщается в отчете госкорпорации. Во втором квартале ВЭБ снизил чистый убыток в 11 раз - до 4,8 млрд рублей по... Во втором квартале ВЭБ снизил чистый убыток в 11 раз - до 4,8 млрд рублей по... читать дальше

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Фондовые индексы Западной Европы завершили ростом сессию в четверг на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря заявлениям Китая относительно переговоров с США, несколько снизившим напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира. Китайские... Китайские... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 73,9558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,75 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 66,7471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,44 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Минфин России 2 сентября начнет продажу облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) серии 53004 нового формата, сообщается на сайте ведомства. Бумаги будут доступны в отделениях ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта банка". Первоначально будут предложены... Бумаги будут доступны в отделениях ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта банка". Первоначально будут предложены... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,94 пункта (1,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2714,25 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44719,231 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 518,212 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3268 руб. Минимальный курс юаня составил 9,3094 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,3094 руб., максимальный -... читать дальше

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