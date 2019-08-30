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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,7471 руб.
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Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Инфляционные ожидания россиян в августе снизились
Инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1% – минимального значения с начала 2019 года. Также несколько уменьшились ценовые ожидания компаний и прогнозы профессиональных аналитиков, отражая снижающееся инфляционное давление,...
 
Доход владельцев частных камер "отвяжут" от собираемости штрафов
Владельцы частных камер не смогут получать процент от собранных штрафов. Минэкономразвития в августе направило в регионы письма с рекомендацией отказаться от такой схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, пишут "Известия", ссылаясь...
 
Долг россиян по налогу на имущество почти достиг 195 млрд руб.
За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Контрольный орган связывает увеличение долгов с...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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30 августа 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,7471 руб.

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30 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 66,7471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,44 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
30 августа 2019 года 08:56
Убыток "ЮТэйр" по МСФО в 1-м полугодии вырос до 9,5 млрд руб.
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 1-м полугодии 2019 г. увеличило чистый убыток по МСФО на 83% относительно аналогичного периода прошлого года, до 9,5 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка группы выросла на 3%, до 37,2 млрд руб. Выручка от пассажирских перевозок...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:48
Американские фондовые индексы выросли 1,3-1,5%
Фондовая Америка завершила торги на подъеме. Dow Jones прибавил более 300 пунктов, на заявлениях представителя КНР, несколько снизивших напряженность вокруг торгового конфликта с США.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:39
"ОАК" в 1-м полугодии снизила чистый убыток по МСФО на 24%
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 1-м полугодии 2019 года снизило чистый убыток по МСФО на 24%, до 21,9 млрд руб., следует из отчетности компании. Опубликованная отчетность неаудированная и подготовлена в соответствии со стандартами МСФО 34. Раскрытая в ней...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:32
Цена нефти Brent стабильна, WTI незначительно дешевеет
Нефть Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI слабо дешевеет в пятницу, при этом цены обеих марок завершают неделю ростом благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая.

Поддержку рынку накануне оказали слова официального представителя министерства...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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30 августа 2019 года 08:25
Убыток "Аэрофлота" по МСФО в 1-м полугодии составил 8,8 млрд руб., прибыль во 2-м квартале - 6,9 млрд руб.
"Аэрофлот" закончил 1-е полугодие 2019 года с 8,8 млрд руб. чистого убытка по МСФО, говорится в сообщении компании. Результат оказался лучше прогноза. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистый убыток группы за I полугодие в размере 10 млрд рублей.

Показатель...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:14
ВЭБ в 1-м полугодии получил 12,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против убытка годом ранее
ВЭБ в первом полугодии 2019 года получил 12,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 75,6 млрд рублей в тот же период 2018 года, сообщается в отчете госкорпорации.

Во втором квартале ВЭБ снизил чистый убыток в 11 раз - до 4,8 млрд рублей по...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:07
Европейские рынки акций завершили торги на подъеме
Фондовые индексы Западной Европы завершили ростом сессию в четверг на фоне улучшения настроений инвесторов благодаря заявлениям Китая относительно переговоров с США, несколько снизившим напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайские...    читать дальше
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30 августа 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,9558 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 73,9558 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,75 коп.
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30 августа 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,7471 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 августа, составляет 66,7471 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,44 коп.
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30 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Индекс потребительского доверия к экономике...    читать дальше
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29 августа 2019 года 19:59
Минфин 2 сентября начнет размещение ОФЗ для физических лиц нового формата
Минфин России 2 сентября начнет продажу облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) серии 53004 нового формата, сообщается на сайте ведомства.

Бумаги будут доступны в отделениях ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта банка". Первоначально будут предложены...    читать дальше
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29 августа 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 августа растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,94 пункта (1,38%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2714,25 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на...    читать дальше
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29 августа 2019 года 19:40
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 августа выросла на 1,17% и составила 44719,231 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44719,231 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 518,212 млрд руб., или на...
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29 августа 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,3268 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3268 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,3094 руб., максимальный -...    читать дальше
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