Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,8894 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8894 руб.

Минимальный курс евро составил 73,685 руб., максимальный - 74,44 руб. Была заключена 3081 сделка. Объем торгов составил 14693,05 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,685 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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