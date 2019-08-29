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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,7 млрд руб.
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29 августа 2019 года 10:16
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 121,7 млрд руб.
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29 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 121,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 222,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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В пятницу, 30 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.29 августа 2019 года 15:30
В пятницу, 30 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.29 августа 2019 года 15:26
Доходы China Mobile, China Telecom и China Unicom от мобильной связи упали на 4,1% в 1-м полугодии 2019 г. относительно того же периода прошлого года - до 532,9 млрд юаней. Между тем доходы от фиксированной связи увеличились на 9,5% и достигли 245,8 млрд юаней, сообщило... читать дальше
.29 августа 2019 года 15:19
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8894 руб. Минимальный курс евро составил 73,685 руб., максимальный -... читать дальше
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ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3297,6 (+5,63) руб./грамм; на серебро - 39,66 (+0,45) руб./грамм; на платину - 1965,71 (+112,34) руб./грамм; на палладий - 3186,76 (+30,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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В августе 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В июле годовая инфляция... читать дальше
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Темпы экспорта зерна из России в новом сельхозгоду (начался 1 июля 2019 года) пока на 3,9% ниже прошлогодних. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 июля по 22 августа было экспортировано 7,5 млн тонн зерновых культур. Годом ранее этот... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:55
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 1-м полугодии 2019 г. выросла в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом 2018 г., до $630,367 млн, сообщила компания. При этом выручка НМТП в январе-июне сократилась на 5,3%, до $455,076... читать дальше
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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 1-м полугодии 2019 г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%, до 29,4 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 15,3%, до 50,8 млрд руб. Выручка составила 181,6 млрд руб.,... читать дальше
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.29 августа 2019 года 14:40
Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщением министерства энергетики США о значительном сокращении запасов нефти в стране. Октябрьские фьючерсы на Brent на... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:37
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале 2019 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,77 млрд рублей, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", напротив ожидали снижения чистой прибыли почти на... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:29
Объем глобальной внешней торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении во втором квартале сократился, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). Экспорт товаров из "Группы двадцати" в... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:21
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации... читать дальше
.29 августа 2019 года 14:12
Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что одной из стратегических идей нового Национального плана по развитию конкуренции в РФ станет перевод госкорпораций в более конкурентные формы. "Безусловно, мы сейчас думаем, но ещё не придумали, ещё несколько новых совершенно стратегических... читать дальше
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