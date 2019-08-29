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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,6583 руб.
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Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Доход владельцев частных камер "отвяжут" от собираемости штрафов
Владельцы частных камер не смогут получать процент от собранных штрафов. Минэкономразвития в августе направило в регионы письма с рекомендацией отказаться от такой схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, пишут "Известия", ссылаясь...
 
Долг россиян по налогу на имущество почти достиг 195 млрд руб.
За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Контрольный орган связывает увеличение долгов с...
 
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Поисковики, работающие в России, будут обязаны оперативно удалять ссылки на страницы с пиратским контентом. Обращаться для этого в суд правообладателям не потребуется, пишут "Ведомости", ссылаясь на поправки в закон "Об информации". Поправки...
 
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29 августа 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,6583 руб.

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29 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 73,6583 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,92 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
29 августа 2019 года 15:30
В пятницу, 30 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб.
В пятницу, 30 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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29 августа 2019 года 15:30
В пятницу, 30 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.
В пятницу, 30 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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29 августа 2019 года 15:26
Доходы от услуг мобильной связи трех крупнейших операторов Китая сократились за полгода на 4,1%
Доходы China Mobile, China Telecom и China Unicom от мобильной связи упали на 4,1% в 1-м полугодии 2019 г. относительно того же периода прошлого года - до 532,9 млрд юаней.

Между тем доходы от фиксированной связи увеличились на 9,5% и достигли 245,8 млрд юаней, сообщило...    читать дальше
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29 августа 2019 года 15:19
S&P повысило рейтинги АФК "Система" до "BB-", МТС - до "BB+"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги АФК "Система" в иностранной и национальной валюте с "B+" до "BB-", говорится в сообщении агентства.

Прогноз изменения рейтингов - "стабильный".

Улучшение рейтинга компании...    читать дальше
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29 августа 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,8894 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8894 руб.

Минимальный курс евро составил 73,685 руб., максимальный -...    читать дальше
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29 августа 2019 года 15:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 августа
ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3297,6 (+5,63) руб./грамм; на серебро - 39,66 (+0,45) руб./грамм; на платину - 1965,71 (+112,34) руб./грамм; на палладий - 3186,76 (+30,91) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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29 августа 2019 года 15:10
Годовая инфляция в Германии в августе замедлилась до 1,4%
В августе 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В июле годовая инфляция...    читать дальше
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29 августа 2019 года 15:03
Россия с 1 июля по 22 августа снизила экспорт зерна на 3,9%
Темпы экспорта зерна из России в новом сельхозгоду (начался 1 июля 2019 года) пока на 3,9% ниже прошлогодних. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 июля по 22 августа было экспортировано 7,5 млн тонн зерновых культур.

Годом ранее этот...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:55
Чистая прибыль группы "НМТП" по МСФО выросла за полугодие в 4,5 раза
Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 1-м полугодии 2019 г. выросла в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом 2018 г., до $630,367 млн, сообщила компания.

При этом выручка НМТП в январе-июне сократилась на 5,3%, до $455,076...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:48
Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО в 1-м полугодии снизилась на 23,8%
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 1-м полугодии 2019 г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%, до 29,4 млрд руб., следует из отчета компании.

EBITDA снизилась на 15,3%, до 50,8 млрд руб.

Выручка составила 181,6 млрд руб.,...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 29 августа растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,54 пункта (1,103%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2706,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2709,21 (+1,19%) пункта,...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:40
Нефть движется разнонаправленно в четверг
Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщением министерства энергетики США о значительном сокращении запасов нефти в стране.

Октябрьские фьючерсы на Brent на...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:37
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале выросла на 24%
Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале 2019 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,77 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", напротив ожидали снижения чистой прибыли почти на...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:29
Объемы внешней торговли "двадцатки" снизились во 2-м квартале - ОЭСР
Объем глобальной внешней торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении во втором квартале сократился, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Экспорт товаров из "Группы двадцати" в...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:21
Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации...    читать дальше
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29 августа 2019 года 14:12
Госкорпорации надо перевести в акционерные общества - глава ФАС
Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что одной из стратегических идей нового Национального плана по развитию конкуренции в РФ станет перевод госкорпораций в более конкурентные формы. "Безусловно, мы сейчас думаем, но ещё не придумали, ещё несколько новых совершенно стратегических...    читать дальше
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