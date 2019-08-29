ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,6583 руб.

29 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 73,6583 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,92 коп.

.

В пятницу, 30 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам облигаций на общую сумму 3238,71 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В пятницу, 30 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 95000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

.

Доходы China Mobile, China Telecom и China Unicom от мобильной связи упали на 4,1% в 1-м полугодии 2019 г. относительно того же периода прошлого года - до 532,9 млрд юаней. Между тем доходы от фиксированной связи увеличились на 9,5% и достигли 245,8 млрд юаней, сообщило... Между тем доходы от фиксированной связи увеличились на 9,5% и достигли 245,8 млрд юаней, сообщило... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные рейтинги АФК "Система" в иностранной и национальной валюте с "B+" до "BB-", говорится в сообщении агентства. Прогноз изменения рейтингов - "стабильный". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный". Улучшение рейтинга компании... Улучшение рейтинга компании... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8894 руб. Минимальный курс евро составил 73,685 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 73,685 руб., максимальный -... читать дальше

.

ЦБ РФ с 30 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3297,6 (+5,63) руб./грамм; на серебро - 39,66 (+0,45) руб./грамм; на платину - 1965,71 (+112,34) руб./грамм; на палладий - 3186,76 (+30,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

В августе 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В июле годовая инфляция... читать дальше

.

Темпы экспорта зерна из России в новом сельхозгоду (начался 1 июля 2019 года) пока на 3,9% ниже прошлогодних. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с 1 июля по 22 августа было экспортировано 7,5 млн тонн зерновых культур. Годом ранее этот... Годом ранее этот... читать дальше

.

Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по МСФО в 1-м полугодии 2019 г. выросла в 4,5 раза по сравнению с тем же периодом 2018 г., до $630,367 млн, сообщила компания. При этом выручка НМТП в январе-июне сократилась на 5,3%, до $455,076... При этом выручка НМТП в январе-июне сократилась на 5,3%, до $455,076... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в 1-м полугодии 2019 г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,8%, до 29,4 млрд руб., следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 15,3%, до 50,8 млрд руб. EBITDA снизилась на 15,3%, до 50,8 млрд руб. Выручка составила 181,6 млрд руб.,... Выручка составила 181,6 млрд руб.,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,54 пункта (1,103%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2706,85 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2709,21 (+1,19%) пункта,... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в четверг после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщением министерства энергетики США о значительном сокращении запасов нефти в стране. Октябрьские фьючерсы на Brent на... Октябрьские фьючерсы на Brent на... читать дальше

.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале 2019 года выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 55,77 млрд рублей, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", напротив ожидали снижения чистой прибыли почти на... Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", напротив ожидали снижения чистой прибыли почти на... читать дальше

.

Объем глобальной внешней торговли товарами государств G20 с поправкой на сезонные колебания и в долларовом выражении во втором квартале сократился, говорится в отчете Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). Экспорт товаров из "Группы двадцати" в... Экспорт товаров из "Группы двадцати" в... читать дальше

.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации... Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации... читать дальше

.

Глава ФАС Игорь Артемьев считает, что одной из стратегических идей нового Национального плана по развитию конкуренции в РФ станет перевод госкорпораций в более конкурентные формы. "Безусловно, мы сейчас думаем, но ещё не придумали, ещё несколько новых совершенно стратегических... читать дальше

.