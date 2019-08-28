ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 августа в размере 66,4127 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 66,4127 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,19 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,96 пункта (0,675%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2677,31 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44201,019 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,376 млрд руб., или на...

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ООО "ЭкономЛизинг"(Саратов) завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 3 года. Организатором и андеррайтером выступает ИК "Фридом Финанс". Срок обращения выпуска - 3 года. Организатором и андеррайтером выступает ИК "Фридом Финанс". Ставка 1-12-го купонов установлена на... Ставка 1-12-го купонов установлена на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 461 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,3012 руб. Минимальный курс юаня составил 9,259 руб., максимальный - 9,3332... Минимальный курс юаня составил 9,259 руб., максимальный - 9,3332... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2535 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 66,6666 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2030 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9401 руб. Минимальный курс евро составил 73,54 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,54 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в среду вышел в "плюс" по индексам на неоднозначном внешнем фоне. Рынки акций остаются под давлением, отражая осторожность глобальных инвесторов в отсутствие реальных указаний на готовность США или Китая возобновить торговый диалог, что серьезно угрожает... читать дальше

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Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в 1-м полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего на 8,6% - до 114,3 млрд руб., сообщается в отчете компании. Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль в 1-м полугодии в 118,9 млрд... Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль в 1-м полугодии в 118,9 млрд...

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EBITDA группы "ФосАгро" по итогам 2-го квартала 2019 года составила 18,3 млрд рублей, что на 2% меньше показателя соответствующего периода прошлого года, сообщила компания. Полугодовая EBITDA выросла на 31%, до 43,1 млрд рублей. Полугодовая EBITDA выросла на 31%, до 43,1 млрд рублей. Для сравнения, консенсус-прогноз... Для сравнения, консенсус-прогноз... читать дальше

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Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 14 по 21 августа, снизилась на 0,3% и составила 717 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минтруда России в среду. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах.... За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах.... читать дальше

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ФГУП "Почта России" 5 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии БО-001Р-06 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению в... Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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Национальный банк Белоруссии (НББ) прогнозирует рост ВВП страны в 2019 году на уровне 2,9%, в 2020 году - 2,5%, сообщил председатель правления НББ Павел Каллаур в интервью изданию fDi Magazine. По его мнению, фактический экономический рост в Белоруссии соответствует... По его мнению, фактический экономический рост в Белоруссии соответствует... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 24020 с погашением 27 июля 2022 года составила 100,184% от номинала, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают повышаться на торгах в среду после публикации министерством энергетики США данных о запасах энергоносителей в стране за минувшую неделю. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск подорожали на $1,29 (2,17%) -... Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск подорожали на $1,29 (2,17%) -... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг "Северстали" на уровне "BBB-". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Эксперты S&P полагают, что "Северсталь" может увеличить... Эксперты S&P полагают, что "Северсталь" может увеличить... читать дальше

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Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. получил в первом полугодии чистую прибыль, оправившись после американских санкций. В январе-июне 2019 года чистая прибыль составила 1,47 млрд юаней ($205 млн) по сравнению с чистым убытком в размере... В январе-июне 2019 года чистая прибыль составила 1,47 млрд юаней ($205 млн) по сравнению с чистым убытком в размере... читать дальше

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