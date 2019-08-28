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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 222,7 млрд руб.
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28 августа 2019 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 222,7 млрд руб.
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28 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 августа по данным на начало операционного дня выросло до 222,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 109,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 августа по данным на начало операционного дня выросло до 222,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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