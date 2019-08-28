Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1752,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2441,86 млрд руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 августа составили по Российской Федерации 1752,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1556,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1711,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1532,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 августа составили 2441,86 млрд руб. против 2437,05997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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