28 августа 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Август 2019
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Июль 2019
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Август 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 августа
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28 августа 2019 года 11:15
ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ" и американского концерна General Motors) приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября из-за падения продаж, сообщают "Ведомости".
По словам представителя совместного предприятия, которого цитирует издание,... читать дальше
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28 августа 2019 года 11:07
момента начала программы реновации прошло более 2,5 лет. К настоящему моменту определено 345 стартовых площадок, уже ведется строительство 120 домов, а 46 "стартовых" корпусов уже ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении ЦИАН. Жители 70 домов в семи округах столицы уже... читать дальше
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28 августа 2019 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2648 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,26 руб., максимальный - 9,2812... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:54
В июле 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,07 млн ед., увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (0,96 млн ед.), говорится в обзоре национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В июле 2019 года самое большое... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,3976... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:34
еталлинвестбанк установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов составляет 7,5%... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:32
"Лента" в первом полугодии 2019 года получила 4,453 млрд рублей чистого убытка (по стандарту МСФО 17) по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее, сообщил ритейлер.
Результат компании оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (аналитики ждали... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,3891 руб.
По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 5,34 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,3891... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,5 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2654,85 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,24 пункта (0,099%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:16
ЦБ РФ 26 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,06 млрд рублей, следует из данных Банка России.
Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:09
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 августа по данным на начало операционного дня выросло до 222,7 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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28 августа 2019 года 10:04
Рынок акций РФ в среду начал торги смешанной динамикой индексов на фоне дорожающей нефти и неопределенности на мировых фондовых площадках.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы... читать дальше
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28 августа 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,71/67,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
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28 августа 2019 года 09:59
Курс доллара США стабилен в паре с евро и слабо укрепляется относительно большинства других мировых валют. Доллар накануне получил поддержку от лучших, чем ожидалось, статданных по американской экономике.
Как сообщалось, индекс потребительского доверия в США в августе... читать дальше
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28 августа 2019 года 09:53
Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. "Да, мы привержены нашим обязательствам и будем реализовывать то, что было заключено", - заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопросы об ожиданиях добычи нефти Россией в... читать дальше
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