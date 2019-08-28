.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,6091 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2019-2024 годы. Прогноз роста ВВП на 2019 году не изменился - 1,3%, прогноз по росту промпроизводства также оставлен без изменения - 2,3%. Но ухудшен прогноз на 2019-2024 гг. в части показателей соцсферы
 
Задолженность россиян по оплате услуг ЖКХ превысила 0,5 трлн рублей
По итогам 1-го квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали "Известиям" в...
 
В РФ могут установить квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
На прошлой неделе Минпромторг направил проект постановления правительства для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Из данного документа следует, что нужно ввести временную экономическую поддержку...
 
Уровень бедности в РФ в 1-м полугодии вырос до 13,5%
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в I полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек, уровень бедности вырос до 13,5% с 13,3%, говорится в сообщении...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

28 августа 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,6091 руб.

 0
28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 августа, составляет 73,6091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 21,36 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
28 августа 2019 года 11:15
"GM-АвтоВАЗ" в сентябре приостановит выпуск автомобилей из-за падения продаж
ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ" и американского концерна General Motors) приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября из-за падения продаж, сообщают "Ведомости".

По словам представителя совместного предприятия, которого цитирует издание,...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 11:07
Цены в домах под реновацию за последние 12 месяцев выросли на 10%
момента начала программы реновации прошло более 2,5 лет. К настоящему моменту определено 345 стартовых площадок, уже ведется строительство 120 домов, а 46 "стартовых" корпусов уже ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении ЦИАН. Жители 70 домов в семи округах столицы уже...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,2648 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2648 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,26 руб., максимальный - 9,2812...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:54
Кредитные карты остаются наиболее популярным продуктом в сегменте необеспеченного кредитования
В июле 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,07 млн ед., увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (0,96 млн ед.), говорится в обзоре национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В июле 2019 года самое большое...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 66,3976 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,3976...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:34
Металлинвестбанк установил ставку 3-го купона бондов БО-03 на уровне 7%
еталлинвестбанк установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов составляет 7,5%...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:32
"Лента" за полугодие получила 4,5 млрд руб. чистого убытка
"Лента" в первом полугодии 2019 года получила 4,453 млрд рублей чистого убытка (по стандарту МСФО 17) по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее, сообщил ритейлер.

Результат компании оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (аналитики ждали...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:20
Доллар на "Московской бирже" торгуется на уровне 66,39 руб., евро - 73,61 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,3891 руб.

По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 5,34 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 66,3891 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,3891...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 28 августа движется разнонаправленно
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,5 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2654,85 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,24 пункта (0,099%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:16
Банк России 26 августа купил валюту для Минфина на 14,06 млрд рублей
ЦБ РФ 26 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,06 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 222,7 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 августа по данным на начало операционного дня выросло до 222,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
28 августа 2019 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов
Рынок акций РФ в среду начал торги смешанной динамикой индексов на фоне дорожающей нефти и неопределенности на мировых фондовых площадках.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 65,71/67,08 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,71/67,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...
.
28 августа 2019 года 09:59
Доллар стабилен к евро, слабо растет к иене
Курс доллара США стабилен в паре с евро и слабо укрепляется относительно большинства других мировых валют. Доллар накануне получил поддержку от лучших, чем ожидалось, статданных по американской экономике.

Как сообщалось, индекс потребительского доверия в США в августе...    читать дальше
.
28 августа 2019 года 09:53
Россия в августе планирует выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. "Да, мы привержены нашим обязательствам и будем реализовывать то, что было заключено", - заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопросы об ожиданиях добычи нефти Россией в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.