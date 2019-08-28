ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 66,2608 руб.

28 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 августа, составляет 66,2608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,73 коп.

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ЗАО "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ" и американского концерна General Motors) приостановит выпуск автомобилей со 2 по 6 сентября из-за падения продаж, сообщают "Ведомости". По словам представителя совместного предприятия, которого цитирует издание,... По словам представителя совместного предприятия, которого цитирует издание,... читать дальше

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момента начала программы реновации прошло более 2,5 лет. К настоящему моменту определено 345 стартовых площадок, уже ведется строительство 120 домов, а 46 "стартовых" корпусов уже ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении ЦИАН. Жители 70 домов в семи округах столицы уже... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2648 руб. Минимальный курс юаня составил 9,26 руб., максимальный - 9,2812... Минимальный курс юаня составил 9,26 руб., максимальный - 9,2812... читать дальше

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В июле 2019 года количество выданных новых кредитных карт составило 1,07 млн ед., увеличившись на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (0,96 млн ед.), говорится в обзоре национального бюро кредитных историй (НБКИ). В июле 2019 года самое большое... В июле 2019 года самое большое... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 155 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,3976... читать дальше

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еталлинвестбанк установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 7% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов составляет 7,5%... Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка 1-2-го купонов составляет 7,5%... читать дальше

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"Лента" в первом полугодии 2019 года получила 4,453 млрд рублей чистого убытка (по стандарту МСФО 17) по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее, сообщил ритейлер. Результат компании оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (аналитики ждали... Результат компании оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (аналитики ждали... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,3891 руб. По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 5,34 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке во вторник доллар снизился на 5,34 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 240 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,3891... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,5 пункта (0,169%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2654,85 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,24 пункта (0,099%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,24 пункта (0,099%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ 26 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,06 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... Минфин с 7 августа по 5 сентября планирует приобрести валюту на 246,2 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 августа по данным на начало операционного дня выросло до 222,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Рынок акций РФ в среду начал торги смешанной динамикой индексов на фоне дорожающей нефти и неопределенности на мировых фондовых площадках. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы... Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются незначительно и разнонаправленно в ходе торгов в среду, инвесторы... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,71/67,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...

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Курс доллара США стабилен в паре с евро и слабо укрепляется относительно большинства других мировых валют. Доллар накануне получил поддержку от лучших, чем ожидалось, статданных по американской экономике. Как сообщалось, индекс потребительского доверия в США в августе... Как сообщалось, индекс потребительского доверия в США в августе... читать дальше

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Россия в августе намерена выполнить сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. "Да, мы привержены нашим обязательствам и будем реализовывать то, что было заключено", - заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопросы об ожиданиях добычи нефти Россией в... читать дальше

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