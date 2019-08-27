Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,2545 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 370 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,2545 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,22 руб., максимальный - 9,3 руб. Было заключено 219 сделок. Объем торгов составил 757,7 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,3 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.