Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,6831 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6831 руб.

Минимальный курс евро составил 73,43 руб., максимальный - 73,8875 руб. Было заключено 2794 сделки. Объем торгов составил 11366,06 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,845 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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