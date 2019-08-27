Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1711,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2437,06 млрд руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 августа составили по Российской Федерации 1711,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1532,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2434,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2223 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 августа составили 2437,06 млрд руб. против 2462,03683 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.