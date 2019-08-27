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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1711,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2437,06 млрд руб.
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27 августа 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1711,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2437,06 млрд руб.
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27 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 августа составили по Российской Федерации 1711,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1532,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2434,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2223 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 августа составили 2437,06 млрд руб. против 2462,03683 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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Скорректированная EBITDA Polymetal в 1-м полугодии 2019 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $403 млн, сообщила компания. В основном это стало результатом роста производства, поясняет Polymetal. Рентабельность по EBITDA выросла до... читать дальше
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Экономика Германии во втором квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней... читать дальше
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