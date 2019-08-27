ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,9735 руб.

27 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 августа, составляет 65,9735 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,89 коп.

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Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) призвал местные банки использовать новый бенчмарк для определения процентных ставок по кредитам, что должно привести к снижению стоимости заимствования, сообщает Dow Jones. Глава НБК И Ган заявил в ходе заседания, в котором... Глава НБК И Ган заявил в ходе заседания, в котором... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 119,532 тыс. облигаций серии БО-17 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 2,4%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 2,4%... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 66,1922... читать дальше

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Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,1922 руб. В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 66,1922 руб. По отношению к... По отношению к... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,57 пункта (0,172%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2653,67 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 6,51 пункта (0,513%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 6,51 пункта (0,513%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Рынок акций РФ во вторник начал торги нейтрально, индексы МосБиржи и РТС изменились менее чем на 0,1% в отсутствие убедительных драйверов роста, поскольку локальное улучшение внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях дальнейших торговых переговоров США и Китая компенсируется... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,24/66,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...

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Скорректированная EBITDA Polymetal в 1-м полугодии 2019 года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $403 млн, сообщила компания. В основном это стало результатом роста производства, поясняет Polymetal. Рентабельность по EBITDA выросла до... В основном это стало результатом роста производства, поясняет Polymetal. Рентабельность по EBITDA выросла до... читать дальше

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ЦБ РФ уточнил порядок расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) и повышенных коэффициентов риска по кредитам физлицам, следует из материалов регулятора. Как сообщалось ранее, банки должны будут рассчитывать ПДН и применять соответствующие коэффициенты риска с 1 октября... Как сообщалось ранее, банки должны будут рассчитывать ПДН и применять соответствующие коэффициенты риска с 1 октября... читать дальше

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Курс американского доллара слабо меняется в ходе азиатских торгов во вторник, в то время как иена укрепляется относительно большинства мировых валют на фоне сохраняющихся сомнений инвесторов в возможности прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Евро... Евро... читать дальше

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7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-270 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Экономика Германии во втором квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней... В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 августа составили по Российской Федерации 1711,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1532,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров после эскалации торговой войны между двумя странами. Исключением является... Исключением является... читать дальше

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В прогноз по инфляции на 2020 год в 3% уже заложено существенное смягчение ДКП, возвращение к целевым 4% будет довольно продолжительным, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, комментируя уточненный макропрогноз. При этом министр не стал... При этом министр не стал... читать дальше

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Американские фондовые индексы показали уверенный рост в понедельник благодаря утверждениям президента США Дональда Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 269,93... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник вырос на 269,93... читать дальше

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