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Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев на совещании в понедельник обсуждали общие вопросы стимулирования развития арктического шельфа, сообщил журналистам пресс-секретарь Козака Илья Джус. По его словам, по итогам совещания будет дано поручение о разработке... По его словам, по итогам совещания будет дано поручение о разработке...

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Ритейлер "Детский мир" планирует капитальные затраты в 2019 году в размере 3-3,5 млрд рублей, сказала финансовый директор компании Анна Гарманова на телефонной конференции в понедельник. По ее словам, около 1,5 млрд рублей ритейлер может направить на расширение сети.... По ее словам, около 1,5 млрд рублей ритейлер может направить на расширение сети.... читать дальше

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Российские авиакомпании увеличили перевозки в июле 2019 года на 10,7% относительно аналогичного периода 2018 года, до 14,2 млн человек, сообщила Росавиация. Оперативные данные ведомства, опубликованные в начале текущего месяца, указывали на рост на 9,9%, до 14,13 млн... Оперативные данные ведомства, опубликованные в начале текущего месяца, указывали на рост на 9,9%, до 14,13 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в понедельник на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в понедельник вырос на 91,25 пункта (0,36%) и составил 25720,15... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в понедельник вырос на 91,25 пункта (0,36%) и составил 25720,15... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2364 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,9798 руб. Минимальный курс доллара США составил 65,825 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 65,825 руб.,... читать дальше

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Credit Suisse Group AG проведет реорганизацию швейцарских операций (Swiss Universal Bank, SUV) и инвестирует в этот бизнес сотни миллионов франков в ответ на изменение рыночной среды, что, как ожидается, позволит банку улучшить свои позиции на рынке. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за январь-июль 2019 года составила 39,254 млрд руб. против 25,428 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до...

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Чистая прибыль банка ВТБ за январь-июль 2019 года составила 126,453 млрд руб. против 93,557 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль до... Прибыль до...

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Нерезиденты в июле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 25 млрд рублей, или на 1% - до 2,584 трлн рублей с 2,559 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ. Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации достиг нового исторического максимума, преодолев... Накопленный объем инвестиций нерезидентов в гособлигации достиг нового исторического максимума, преодолев... читать дальше

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6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 августа однодневные биржевые облигации серии КС-3-268 на 17 млрд 23,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Доллар укрепляется в ходе торгов в понедельник относительно основных мировых валют на заявлении президента США Дональда Трампа о том, что Китай хочет вернуться за стол переговоров. Тем временем валюты "тихой гавани", включая японскую иену и швейцарский франк,... Тем временем валюты "тихой гавани", включая японскую иену и швейцарский франк,... читать дальше

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Цены на российскую пшеницу (с содержанием белка 12,5%) на прошлой неделе снизились на $2 - до $191 за тонну (FOB глубоководные порты), говорится в сообщении "СовЭкона". Это самая низкая цена закрытия недели в этом сезоне. Цены снизились на фоне падения фьючерсных рынков и острой... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,59 пункта (0,21%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2666,33 пункта. Максимальное... читать дальше

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Решение о разработке законопроекта о доступе частных инвесторов на шельф было принято на совещании вице-премьеров РФ Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. "Я только что с совещания двух вице-премьеров Козака и Трутнева. На нем принято (на совещании) решение о разработке... "Я только что с совещания двух вице-премьеров Козака и Трутнева. На нем принято (на совещании) решение о разработке...

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Объем экспорта нефти в 1-м полугодии 2019 года сократился на 0,5% по сравнению с январем-июнем 2018 года и составил 125,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В июне экспорт снизился на... В июне экспорт снизился на... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 65,21/66,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 53 коп., Cредний курс продажи...

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