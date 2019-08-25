ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 августа в размере 65,6046 руб., евро - 72,6243 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 72,6243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,69 коп.

25 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 65,6046 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,50 коп.

.

Китай в субботу осудил решение США повысить пошлины на китайские товары, заявив, что оно негативно сказывается на международной торговле, сообщают западные СМИ со ссылкой на министерство коммерции Китая. Повышение пошлин "серьезно вредит многосторонней торговой системе и... читать дальше

.

Председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал защищать французские вина от протекционистских мер США "самым решительным образом". "Если Соединенные Штаты наложат на Францию ввозные пошлины, ЕС ответит мерами такого же плана", - сказал Туск в субботу в Биаррице на... читать дальше

.

Европейский союз открыт к сотрудничеству с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по выходу Великобритании из ЕС, но только если речь не будет идти о Brexit без соглашения, заявил в субботу председатель Европейского совета Дональд Туск. "ЕС всегда был открыт к... читать дальше

.

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал прекратить торговые войны. "Торговые соглашения и реформа ВТО являются лучшими решениями против этих торговых войн. Они ведут нас только к рецессии, тогда как торговые соглашения способствовали бы экономике", - сказал Туск в... читать дальше

.

Россия в течение нескольких лет намерена увеличить производство молока на несколько миллионов тонн, заявил "Интерфаксу" директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Харон Амирханов. "К 2025 году будем иметь около 34 млн тонн молока ежегодно. Таким образом,... читать дальше

.

Белоруссия рассматривает возможность установить новую точку контроля количества и качества нефти на восточной границе в 2021 году, заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. "К сожалению, доверительный принцип... читать дальше

.

Перу заинтересовано в поставках в Россию декоративных рыб и гребешков. Об этом Россельхознадзор уведомило Национальное агентство рыболовной санитарии Перу в ходе технических переговоров, сообщила российская служба. Стороны также обсудили предстоящую инспекцию российскими... читать дальше

.

Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. заключил сделку, которая дает ему право со временем купить долю в индийской компании Future Retail Ltd., тем самым расширяя присутствие на одном из самых быстрорастущих в мире рынков розничной торговли. Согласно документам... Согласно документам... читать дальше

.

Россия по итогам 2019 года может увеличить экспорт масложировой продукции более чем на 20% по сравнению с показателем за 2018 год, до $3,9 млрд. Об этом, как сообщает Минсельхоз, заявила замглавы министерства Оксана Лут на церемонии закладки маслоэкстракционного завода ГК... читать дальше

.

Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год. В частности, Пекин намерен ввести дополнительную 5-процентную пошлину на поставки соя-бобов из... читать дальше

.

Чистая прибыль группы "Трансмашхолдинг" (ТМХ) по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,735 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка выросла на 10%, до 120,39 млрд рублей, при этом... Выручка выросла на 10%, до 120,39 млрд рублей, при этом... читать дальше

.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что новое соглашение по Brexit не получится заключить быстро. "Я хочу всех предупредить, это (заключение соглашения) не произойдет наскоком, это не будет просто. Нам придется очень упорно работать для этого", - цитирует его слова... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп на фоне решения повысить пошлины на товары из Китая заявил, что открыт к переговорам с Пекином, сообщают американские СМИ. "Я всегда открыт к переговорам", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, хочет ли он переговоров с Китаем по торговле,... читать дальше

.

ПАО "Роствертол" (Ростов-на-Дону, входит в состав холдинга "Вертолеты России") в январе-июне 2019 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 880,7 млн рублей, что в 13,4 раза меньше показателя за январь-июнь прошлого года, следует из отчета компании. Выручка... Выручка... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил пересмотреть в сторону ужесточения запланированные на 1 октября пошлины на импортируемые товары из КНР. "С 31 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары... "С 31 октября пошлина на товары на $250 млрд, ныне составляющая 25%, составит уже 30%". Кроме того, остальные товары... читать дальше

.

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в июле 2019 года составил более 3 млн человек, следует из сообщения аэропорта. По сравнению с июлем 2018 года показатель снизился на 7,1%, На внутренних воздушных линиях перевозки составили 1,7 млн человек (динамика к июлю прошлого... На внутренних воздушных линиях перевозки составили 1,7 млн человек (динамика к июлю прошлого... читать дальше

.